उन्नाव रेप मामले के आरोपी जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत 20 फरवरी से आगे बढ़ाने से इनकार
उन्नाव रेप पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में जयदीप सेंगर को भी ट्रायल कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई थी.
Published : February 17, 2026 at 8:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पीड़िता की हिरासत में मौत के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत 20 फरवरी से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो ये बताएं कि क्या जयदीप सेंगर की तबीयत इतनी खराब है कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जयदीप सेंगर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया है वो सही नहीं है. सीबीआई ने कहा कि जयदीप सेंगर को उपयुक्त समय सीमा के भीतर कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए था. तब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है. आप वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करें कि क्या जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की जरुरत है.
कोर्ट ने 9 फरवरी को जयदीप सेंगर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जयदीप सेंगर ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके मुंह में एडवांस स्टेज के कैंसर से पीड़ित है. उनमें कैंसर के दोबारा होने के लक्षण दिख रहे हैं. इसके इलाज के लिए उन्हें चिकित्सकीय सहायता की जरुरत है. जयदीप सेंगर ने तीन महीने की अंतरिम जमानत बढ़ाने की की मांग की है. जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत की समय सीमा 11 फरवरी को समाप्त हो रही है.
बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा जयदीप सेंगर को भी ट्रायल कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है. जयदीप सेंगर को इसके पहले भी कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है. इस मामले में 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों आरोपियों को दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख रुपये के जुर्माने की सजा की सजा सुनाई थी. रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी.
4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी. 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था.
