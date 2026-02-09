ETV Bharat / state

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला: जयदीप सेंगर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

दिल्ली HC ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में दोषी जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर CBI को नोटिस दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 7:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को करने का आदेश दिया. जयदीप सेंगर ने याचिका दायर कर कहा है कि वो मुंह में एडवांस स्टेज के कैंसर से पीड़ित है. उनमें कैंसर के दोबारा होने के लक्षण दिख रहे हैं. इसके इलाज के लिए उन्हें चिकित्सकीय सहायता की जरुरत है. जयदीप सेंगर ने तीन महीने की अंतरिम जमानत बढ़ाने की की मांग की है.

जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत की समय सीमा 11 फरवरी को समाप्त हो रही है. बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा जयदीप सेंगर को भी ट्रायल कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है. जयदीप सेंगर को इसके पहले भी कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है.

इस मामले में 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों आरोपियों को दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख रुपये के जुर्माने की सजा की सजा सुनाई थी.

रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी. 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था.

