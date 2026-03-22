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पत्नी ने दी पति की सुपारी, हत्या के बाद उन्नाव पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार

ना अजगैन क्षेत्र में हुई थी हत्या, पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा.

unnao police reveal wife hired contract killers to murder husband
उन्नाव पुलिस ने किया खुलासा. (unnao police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 8:02 AM IST

3 Min Read
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उन्नाव: जनपद के थाना अजगैन क्षेत्र में सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है. इस मामले में मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रचकर सुपारी दी थी. पुलिस ने हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है.

कब हुई थी हत्या: बता दें कि यह घटना 19 मार्च की है, जब यूपी-112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम चमरौली में एक खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही थाना अजगैन पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पाया गया कि मृतक के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट को बुलाया और साक्ष्य एकत्र किए.


शव की पहचान श्रीकांत लोध उर्फ जंगली (35 वर्ष) निवासी थानखेड़ा, मजरा चमरौली के रूप में हुई. इस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) व क्षेत्राधिकारी हसनगंज के पर्यवेक्षण में पुलिस और सर्विलांस टीम ने मामले की गहन जांच की. कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), गवाहों से पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले.


पत्नी समेत इनके नाम सामने आए: जांच में मृतक की पत्नी सुखरानी, अंकित यादव और मोहित सिंह के नाम सामने आए. पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश शुरू की और 21 मार्च 2026 को चमरौली बाजार से दौलतखेड़ा जाने वाले मार्ग के पास शाम को नहर के पास से तीनों को गिरफ्तार कर लिया.


गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की. अंकित यादव और मोहित सिंह के पास से क्रमशः 5250 और 5700 रुपये बरामद हुए, जो हत्या के बाद मिले 20-20 हजार रुपये में से खर्च के बाद बचे थे.


इस वजह से की हत्या: पूछताछ में मुख्य आरोपी सुखरानी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि उसका पति शराब के नशे में अक्सर उसके और बच्चों के साथ मारपीट करता था और उसका किसी दूसरी महिला से संबंध भी था. इन सब बातों से परेशान होकर उसने अपने पति की हत्या की योजना बनाई.


ऐसे दी सुपारी: सुखरानी ने 17 मार्च को फोन के माध्यम से अंकित यादव और मोहित सिंह को बुलाया और अपने पति की हत्या के लिए 40 हजार रुपये देने की बात तय की. उसी रात वह अपने पति को बहाने से खेत के पास ले गई, जहां दोनों आरोपियों ने उसके सामने ही श्रीकांत की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को खेत में फेंक दिया गया और तीनों वहां से फरार हो गए.

सीओ पुरवा तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में हत्या, साजिश और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

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