ETV Bharat / state

गुम हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान, उन्नाव पुलिस ने मालिकों को लौटाए 121 मोबाइल, इस अभियान से मिली सफलता

वास्तविक मालिकों को सौंपा गया फोन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : पुलिस ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. दूरसंचार विभाग के CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के प्रभावी उपयोग से रविवार को पुलिस ने 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए. इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया, जिले के सभी थानों में CEIR पोर्टल के संचालन के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था. निर्देश दिए गए थे कि थानों पर आने वाली प्रत्येक गुमशुदा मोबाइल की शिकायत को तत्काल पोर्टल पर अपलोड कर उसकी ट्रैकिंग एवं बरामदगी सुनिश्चित की जाए. इस अभियान में सर्विलांस सेल और सभी थाना पुलिस की संयुक्त टीम लगातार सक्रिय रही. 25 लाख रुपये के 121 फोन लौटाए गए. (Video Credit; ETV Bharat) CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों से 121 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए. बरामद मोबाइल में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, रेडमी, वनप्लस, पोको, मोटोरोला, लावा, आईटेल, इनफिनिक्स, आईक्यूओ और एचएमडी जैसी विभिन्न कंपनियों के हैंडसेट शामिल हैं. बरामद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सुपुर्द कर दिए गए, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.