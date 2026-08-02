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गुम हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान, उन्नाव पुलिस ने मालिकों को लौटाए 121 मोबाइल, इस अभियान से मिली सफलता

बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है. 2026 में अब तक कुल 488 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

वास्तविक मालिकों को सौंपा गया फोन.
वास्तविक मालिकों को सौंपा गया फोन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : August 2, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
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उन्नाव : पुलिस ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. दूरसंचार विभाग के CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के प्रभावी उपयोग से रविवार को पुलिस ने 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए. इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया, जिले के सभी थानों में CEIR पोर्टल के संचालन के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था. निर्देश दिए गए थे कि थानों पर आने वाली प्रत्येक गुमशुदा मोबाइल की शिकायत को तत्काल पोर्टल पर अपलोड कर उसकी ट्रैकिंग एवं बरामदगी सुनिश्चित की जाए. इस अभियान में सर्विलांस सेल और सभी थाना पुलिस की संयुक्त टीम लगातार सक्रिय रही.

25 लाख रुपये के 121 फोन लौटाए गए. (Video Credit; ETV Bharat)

CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों से 121 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए. बरामद मोबाइल में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, रेडमी, वनप्लस, पोको, मोटोरोला, लावा, आईटेल, इनफिनिक्स, आईक्यूओ और एचएमडी जैसी विभिन्न कंपनियों के हैंडसेट शामिल हैं. बरामद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सुपुर्द कर दिए गए, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में जनवरी से अब तक कुल 488 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत एक करोड़ एक लाख रुपये है. इनमें से जून माह तक ही 367 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत करीब 76.50 लाख रुपये थी, बरामद किए गए थे. अब 121 और मोबाइल मिलने के बाद यह आंकड़ा 488 तक पहुंच गया है.

यदि पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में उन्नाव पुलिस ने कुल 525 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए थे. इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.15 करोड़ रुपये थी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने कहा कि गुमशुदा मोबाइल फोन की शत-प्रतिशत बरामदगी के लिए सभी थाना प्रभारियों और सर्विलांस टीम को समय-समय पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. आधुनिक तकनीक, CEIR पोर्टल और पुलिस टीमों की सतत निगरानी के चलते लोगों की खोई हुई संपत्ति उन्हें वापस मिल रही है.

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल फोन गुम होने पर तुरंत संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल के माध्यम से उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि शीघ्र कार्रवाई कर मोबाइल बरामद किया जा सके.

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Last Updated : August 2, 2026 at 4:16 PM IST

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