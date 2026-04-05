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उन्नाव पुलिस एनकाउंटर; 8 घंटे में अपहृत बच्चा बरामद, किडनैपर के पैर में लगी गोली

पुरवा सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया अपहरणकर्ता से मुठभेड़ हुई. आरोपी घायल हो गया. 11 वर्षीय बच्चे को 8 घंटे के भीतर बरामद किया गया.

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पुरवा में इलाज कराया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 3:37 PM IST

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उन्नाव: उन्नाव पुलिस ने एक 11 वर्षीय अपहृत बच्चे को महज 8 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है. इस साहसिक अभियान के दौरान पुलिस और मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे दबोच लिया गया. इस सफल कार्रवाई को एसओजी, सर्विलांस और थाना बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है.

सीओ पुरवा अरविंद चौरसिया ने बताया कि 4 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2:31 बजे कक्षा 5 के एक छात्र के स्कूल से घर लौटते समय लापता होने की सूचना मिली थी. परिजनों ने गांव के ही शिव कुमार कुशवाहा पर अपहरण का संदेह जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

जानकारी देते पुरवा सीओ अरविंद चौरसिया. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की: पुलिस ने तत्काल बीएनएस की धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तलाश शुरू की. पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों के जाल के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया था. शाम करीब 8 बजे सटीक सूचना मिली कि आरोपी बच्चे के साथ पुरवा-असोहा मार्ग की ओर देखा गया है. पुलिस टीम ने तत्काल पड़वाखेड़ा पावर हाउस के पास सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों की निगरानी शुरू कर दी. इसी दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति बच्चे को साथ लेकर आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया.

मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार: पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर सड़क पर गिर गई. खुद को घिरा देख आरोपी शिवकुमार ने बच्चे को छोड़ दिया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग झोंक दी. आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के बाएं पैर में जा लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने मौके से आरोपी शिवकुमार पुत्र चंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को अपनी सुरक्षा में ले लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

बच्चे की सुरक्षित वापसी से परिवार में खुशी: घायल अपहरणकर्ता को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पुरवा भेजा गया, जहां पुलिस कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अपहृत बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. अपने जिगर के टुकड़े को सही-सलामत वापस पाकर परिवार में खुशी का माहौल है और उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है. सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है और अपहरण के पीछे के असली कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. इस सफलता ने जिले में पुलिस की इकबाल को और मजबूत किया है.

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