ETV Bharat / state

48 घंटे में 2 हत्यारोपियों को उन्नाव पुलिस ने घेरा, धांय-धांय...फिर हुआ ये

पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती कराया.

उन्नाव में मुठभेड़
उन्नाव में मुठभेड़ (Photo Credit: Unnao Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव: थाना आसीवन क्षेत्र में 29 दिसंबर को युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने 48 घंटे में मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गए है. पुलिस दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.


कब हुई थी वारदात: थाना आसीवन पर ग्राम बड़ादेव शाहपुर तोंदा, थाना औरास निवासी रामलखन प्रजापति ने तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा सुधीर (30) कुरसठ स्थित शराब की दुकान पर काम करता था. 29 दिसंबर की शाम सुधीर कुरसठ से अपने गांव लौट रहा था तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

हत्यारोपियों को तलाश रही थी पुलिस: पुलिस के अनुसार, मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित थी. ऑपरेशन ऑल आउट के तहत थाना आसीवन, थाना बांगरमऊ, एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा लगातार दबिश और निगरानी की जा रही थी.

31 दिसंबर 2025 की शाम संयुक्त पुलिस टीम थाना आसीवन क्षेत्र के बीजीमऊ–सरीफाबाद रोड स्थित पहाड़पुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास करने लगे. जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए. घायल आरोपियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मियागंज भेजा गया है.

पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपने नाम मोहम्मद एहसान (23) और मोहम्मद सलमान (22) बताया है. आरोपियों ने स्वीकार किया कि 29 दिसंबर को आपसी विवाद के बाद उन्होंने सुधीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे 315 बोर, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है.

यह भी पढ़ें: उन्नाव में हत्या; मामूली विवाद में बड़े ने छोटे भाई को चाकू से गोद कर मार डाला, सामने आई ऐसी वजह

यह भी पढ़ें: यूपी में एनकाउंटर; उन्नाव और मेरठ में दो बदमाश गोली लगने से घायल, एक 25 हजार का इनामी

TAGGED:

UNNAO ENCOUNTER NEWS
ENCOUNTER IN UP
UNNAO NEWS
UP NEWS
UNNAO ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.