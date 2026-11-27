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उन्नाव पुलिस में बड़ा बदलाव, 20 Inspectors और Sub Inspectors इधर से उधर, जानिए किसके जिम्मे कौन सा थाना

उन्नाव: जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किया गया है. जारी आदेश के तहत 20 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों की नई तैनाती की गई है. इसके साथ ही नवागंतुक पुलिस उपाधीक्षक के आगमन के बाद दो सीओ के कार्यक्षेत्र भी निर्धारित किए गए हैं. सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.



तबादला सूची के अनुसार निरीक्षक श्रीराम पाण्डेय को थाना सोहरामऊ से कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. वहीं, कोतवाली प्रभारी चन्द्रकान्त मिश्र को गैर जनपद स्थानांतरण के दृष्टिगत पुलिस लाइन भेजा गया है. गंगाघाट के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह को थाना दही की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि दही प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है.



उपनिरीक्षक योगेश कुमार सिंह को माखी से सोहरामऊ का थानाध्यक्ष बनाया गया है. किला चौकी प्रभारी उग्रसेन सिंह को माखी थाने की कमान दी गई है. अचलगंज के थानाध्यक्ष सुब्रत नारायण को गंगाघाट भेजा गया है. निरीक्षक माबूद रजा को गंगाघाट से अजगैन में अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है.



इसी कड़ी में निरीक्षक सचिन गुप्ता को पुलिस लाइन से पुरवा का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है. पुरवा के प्रभारी निरीक्षक भवन सिंह मौर्य को गैर जनपद स्थानांतरण के चलते पुलिस लाइन भेजा गया है. सत्येन्द्र विक्रम सिंह को पुलिस लाइन से अजगैन का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है, जबकि अजगैन के प्रभारी सुरेश कुमार सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है.



निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ल को अचलगंज का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. प्रभारी यातायात सुनील कुमार सिंह को सफीपुर थाने की जिम्मेदारी दी गई है. सफीपुर के प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार मिश्र और बेहटामुजावर के प्रभारी निरीक्षक राज कुमार को गैर जनपद स्थानांतरण के दृष्टिगत पुलिस लाइन भेजा गया है. निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह को एंटी भू-माफिया सेल से प्रभारी यातायात बनाया गया है. उपनिरीक्षक निखिलेश कुमार को पुलिस लाइन से बेहटामुजावर का थानाध्यक्ष, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह को असोहा का थानाध्यक्ष और मधु यादव को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का प्रभारी नियुक्त किया गया है.



दो सीओ के कार्यक्षेत्र भी निर्धारित

पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार सिंह को क्षेत्राधिकारी पुरवा नियुक्त किया गया है. उनके कार्यक्षेत्र में पुरवा, मौरावां और असोहा थाने शामिल रहेंगे. वहीं, मधुप नाथ मिश्रा को क्षेत्राधिकारी अपराध के साथ यातायात की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके पास अपराध और यातायात शाखा का कार्यक्षेत्र रहेगा. इस फेरबदल के बाद कई थानों की कमान नए अधिकारियों के हाथ में होगी. अब नई तैनाती के बाद अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग और यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रहेगी.



उन्नाव पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि हमारे जनपद से बहुत सारे पुलिस अधिकारी गैर जनपद ट्रांसफर हुए हैं. ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टर व सीओ को रिलीव किया गया है. इसके चलते खाली हुए पदों पर आज तैनाती कर दी गई है.