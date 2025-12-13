ETV Bharat / state

उन्नाव में भीषण हादसा; गलत दिशा में दौड़ रहे बेकाबू डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल

उन्नाव दुर्घटना में तीन लोगों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )