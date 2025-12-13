उन्नाव में भीषण हादसा; गलत दिशा में दौड़ रहे बेकाबू डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल
अजगैन थाना क्षेत्र में दुर्घटना मकूर गांव के पास हुई. अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 12:01 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 1:06 PM IST
उन्नाव : अजगैन थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के मकूर गांव के पास भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना तेज रफ्तार डंपर और ऑटो की आमने-सामने हुई टक्कर के चलते हुआ. टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए थे. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना डंपर चालक की लापरवाही से हुई थी. डंपर बहुत तेज रफ्तार और गलत दिशा में था, जिससे ऑटो चालक को संभलने का मौका नहीं मिला. टक्कर लगने के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए और बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई. ग्रामीण के पहुंचने के पहले ही डंपर चालक भाग निकला. लोगों ने किसी तरह ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. इसी बीच पहुंची पुलिस टीम ने चार घायलों को नजदीक के अस्पताल भेजवाया. जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने बताया कि दुर्घटना शनिवार तड़के मकूर गांव के पास हुई थी. हादसे में रमाशंकर पुत्र राजपाल (45) निवासी पीताम्बर नगर थाना कोतवाली सदर, पुत्तीलाल पुत्र रामनरेश (42) निवासी मद्दूखेड़ा थाना अजगैन, एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 30 वर्ष की मौत हो गई है. मो. आमीन पुत्र जमील (34) निवासी बाजार अजगैन, राजेश कुमार पुत्र राजू प्रताप निवासी मौलाबाकी थाना हसनगंज, लाला पुत्र रामचरन निवासी मद्दूखेड़ा थाना अजगैन, बिमलेश पुत्र बनवारी निवासी गजाखेड़ा थाना अजगैन तथा संजय कुमार पुत्र नवल कुमार निवासी ग्वालटोली थाना ग्वालटोली कानपुर नगर गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उनका इलाज जारी है. डंपर चालक मौके से भाग निकला है. फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है.
