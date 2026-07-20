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लखनऊ-कानपुर मार्ग पर सफर महंगा: नवाबगंज टोल प्लाजा पर आज रात से लागू होंगी नई दरें, देखें पूरी लिस्ट

कार और भारी वाहनों की नई दरें: वहीं कार चालकों द्वारा उसी दिन वापसी करने पर अब कुल 150 रुपये का टोल शुल्क लिया जाएगा. नियमित रूप से इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों के लिए मासिक पास की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसकी कीमत 3,350 रुपये निर्धारित की गई है. टोल दरों में की गई इस बढ़ोतरी का सीधा असर व्यावसायिक और भारी वाहनों पर भी बड़े पैमाने पर पड़ेगा. नई दरों के अनुसार अब बस और ट्रक श्रेणी के भारी वाहनों को प्रति चक्कर 340 रुपये टोल शुल्क अदा करना होगा.

उन्नाव: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उन्नाव के नवाबगंज टोल प्लाजा के नए टोल शुल्क की सूची जारी कर दी है. ये संशोधित दरें सोमवार रात 12 बजे से पूरे मार्ग पर प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी. नए शुल्क लागू होने के बाद कानपुर-लखनऊ और आसपास के कनेक्टिंग मार्गों पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा. एनएचएआई द्वारा जारी नई आधिकारिक दरों के अनुसार, कार, जीप और वैन चालकों को अब एक तरफ की यात्रा के लिए 100 रुपये टोल देना होगा.

स्थानीय निवासियों को मिली बड़ी राहत: इसके साथ ही सात एक्सल या उससे अधिक क्षमता वाले बड़े मालवाहक वाहनों के लिए टोल शुल्क बढ़ाकर 650 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा अन्य विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के शुल्क में भी आंशिक संशोधन किया गया है. हालांकि एनएचएआई ने स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी विशेष पास व्यवस्था को पहले की तरह जारी रखा है. टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए मासिक पास मात्र 360 रुपये में उपलब्ध होगा.

बेहतर सुविधाओं के लिए शुल्क वृद्धि: वहीं स्थानीय लोगों के लिए वार्षिक पास की कुल कीमत 3,075 रुपये तय की गई है. इस रियायती पास को बनवाने के लिए स्थानीय निवासियों को निर्धारित सरकारी दस्तावेजों के साथ टोल कार्यालय में आवेदन करना होगा. गौरतलब है कि नवाबगंज टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्गों में से एक पर स्थित है, जहां से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं. टोल दरों में इस वृद्धि से निजी वाहन चालकों के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है.

रात 12 बजे से लागू होगा नया नियम: खासकर वे नौकरीपेशा लोग जो प्रतिदिन इस मार्ग का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने मासिक खर्च में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि एनएचएआई का इस पर कहना है कि टोल शुल्क में समय-समय पर यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाता है. टोल से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग सड़क सुरक्षा, मरम्मत कार्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाता है. नए टोल शुल्क लागू होने की सूचना मिलते ही सोशल मीडिया और वाहन चालकों के बीच इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है और आज रात 12 बजे के बाद नवाबगंज टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों पर ये नई दरें प्रभावी हो जाएंगी.

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