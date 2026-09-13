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उन्नाव में मंत्री की अफसरों को दो टूक; बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाएं तुरंत राहत, सड़कें भी दुरुस्त कराओ

विकास भवन स्थित सभागार में प्रभारी मंत्री एवं राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश.

विकास भवन में समीक्षा बैठक करतीं राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी.
विकास भवन में समीक्षा बैठक करतीं राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 12:58 PM IST

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उन्नाव : प्रभारी मंत्री एवं राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों के बाबत समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए रजनी तिवारी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए.बैठक में अतिरिक्त ऊर्जा, उद्यान, विद्युत, कृषि, ग्रामीण अभियंत्रण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, पंचायती राज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, श्रम एवं सेवायोजन, समाज कल्याण, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन समेत अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई.

मीडिया से मुखातिब राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी. (Video Credit : ETV Bharat)



प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने बाढ़ नियंत्रण और जलभराव वाले क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसलों और जनहानि का सही आकलन कर प्रभावित लोगों तक सरकार की सहायता समय से पहुंचाई जाए. कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभागों से संबंधित समस्याओं को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराएं. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सर्पदंश और रेबीज की दवाइयों की समुचित उपलब्धता नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई.

उच्च शिक्षा विभाग की राज्यमंत्री रजनी तिवारी का स्वागत.
उच्च शिक्षा विभाग की राज्यमंत्री रजनी तिवारी का स्वागत. (Photo Credit : ETV Bharat)


बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर प्रभारी मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत, पैचवर्क और सड़कों के किनारे झाड़ियों की कटाई कराने के निर्देश दिए. बैठक में सेतु निगम और एनएचएआई के अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई और आगामी समीक्षा बैठकों में संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.



कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए आने वाले पीड़ितों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज न की जाए. बैठक में एंटी रोमियो अभियान, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, नियम विरुद्ध वाहनों की चेकिंग, बीट पुलिस अधिकारियों के भ्रमण, महिला अपराधों से जुड़े हॉटस्पॉट का चिन्हांकन, सीसीटीवी निगरानी, शक्ति वाहिनी और मिशन शक्ति अभियान की भी समीक्षा की गई.



बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रस्तावित भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाना है. अभियान के दौरान दीया कार्यक्रम, चित्र सेवा, अनकही कहानियां, आंगन मिलन सेवा, सेवा की कहानी, सेवा ज्योति, कलश यात्रा समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बैठक के दौरान जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने प्रभारी मंत्री के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया.

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