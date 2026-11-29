ETV Bharat / state

उन्नाव में ठंड की दस्तक के साथ नवाबगंज पक्षी विहार पहुंचे विदेशी परिंदे, बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट

उन्नाव पहुंच रहे प्रवासी पक्षी, गूंज रही चिड़ियों की चहचहाहट ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: सर्दी की शुरुआत के साथ ही उन्नाव के शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार में विदेशी और प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है. हर साल की तरह इस बार भी ठंड बढ़ने के साथ दूर-दराज के देशों और क्षेत्रों से पक्षियों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है. ऐसे में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है. संक्रमण की किसी भी आशंका की समय रहते पहचान करने के लिए विभाग ने पक्षी विहार की झील में निगरानी अभियान चलाकर पक्षियों के मल और पानी के नमूने एकत्र किए हैं. सैंपल को जांच के लिए आईवीआरआई बरेली भेजा गया है, जिनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है.

उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार में बर्ड फ्लू की आशंका पर पशुपालन विभाग सतर्क (Video Credit; ETV Bharat) झील से जुटाए गए नमूने