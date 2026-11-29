उन्नाव में ठंड की दस्तक के साथ नवाबगंज पक्षी विहार पहुंचे विदेशी परिंदे, बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट
आईवीआरआई बरेली भेजे गए सैंपल, जांच रिपोर्ट का इंतजार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:04 PM IST
उन्नाव: सर्दी की शुरुआत के साथ ही उन्नाव के शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार में विदेशी और प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है. हर साल की तरह इस बार भी ठंड बढ़ने के साथ दूर-दराज के देशों और क्षेत्रों से पक्षियों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है. ऐसे में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है. संक्रमण की किसी भी आशंका की समय रहते पहचान करने के लिए विभाग ने पक्षी विहार की झील में निगरानी अभियान चलाकर पक्षियों के मल और पानी के नमूने एकत्र किए हैं. सैंपल को जांच के लिए आईवीआरआई बरेली भेजा गया है, जिनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है.
झील से जुटाए गए नमूने
पशु चिकित्सालय नवाबगंज के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश मौर्य और पशुधन प्रसार अधिकारी सुजाता प्रियदर्शिनी गौतम ने विभागीय टीम के साथ पक्षी विहार पहुंचकर झील के अलग-अलग स्थानों से नमूने जुटाए. नमूने लेने के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया गया, जिससे जांच प्रक्रिया के दौरान संक्रमण फैलने की किसी भी आशंका को रोका जा सके.
जांच पूरी, रिपोर्ट का इंतजार
डॉ. राजेश मौर्य ने बताया कि, सभी नमूनों को जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर बरेली भेजने की प्रक्रिया के तहत सदर पशु चिकित्सालय उन्नाव में जमा कराया गया है. प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से ही पक्षियों और झील के पानी में बर्ड फ्लू के वायरस की मौजूदगी अथवा अनुपस्थिति के बारे में स्थिति साफ हो सकेगी.
बर्ड फ्लू की आशंका पर अलर्ट
पशुपालन विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल नमूने एकत्र करना ही नहीं, बल्कि प्रवासी पक्षियों के आगमन के दौरान संक्रामक बीमारियों की आशंका की निगरानी करना भी है. सर्दियों में बड़ी संख्या में अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी पक्षी विहार पहुंचते हैं. ऐसे में किसी संक्रामक बीमारी का खतरा वन्य पक्षियों के साथ आसपास के घरेलू पक्षियों और मुर्गीपालन से जुड़े कारोबार के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है.
सतर्कता ही बचाव है
विशेषज्ञों के अनुसार, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है. इसलिए प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी वाले जलाशयों में नियमित निगरानी और समय-समय पर नमूनों की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है. अब सभी की नजरें आईवीआरआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे पक्षी विहार में संक्रमण की स्थिति को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी.
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