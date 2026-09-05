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उन्नाव में युवक ने पत्नी को गंगा नदी में धकेला; आरोपी गिरफ्तार, महिला की तलाश जारी

सफीपुर इलाके में शुक्रवार शाम पति-पत्नी के बीच परियर-बिठूर पुल पर विवाद हुआ था.

पत्नी को गंगा नदी में धकेला.
पत्नी को गंगा नदी में धकेला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:49 PM IST

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उन्नाव : सफीपुर इलाके में शुक्रवार शाम पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते खौफनाक घटना में बदल गया. परियर-बिठूर पुल पर कहासुनी के बाद युवक ने अपनी पत्नी को गंगा नदी में धक्का दे दिया. हालांकि घटना के बाद युवक ने खुद ही पुलिस को पत्नी के नदी में कूदने की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. इसके चलते युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, गंगा में महिला की तलाश जारी है.

जानकारी देते सहायक पुलिस अधीक्षक दीपक यादव. (Video Credit : ETV Bharat)



परियर चौकी इंचार्ज अनिल राजपूत के मुताबिक बिठूर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव निवासी सुजीत राजपूत (20) की शादी 14 दिसंबर 2024 को सफीपुर क्षेत्र के मरौंदा मंझवारा गांव निवासी उषा (19) से हुई थी. परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद से ही सुजीत अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था.

बीते शुक्रवार को सुजीत पत्नी उषा को लेकर उसके मायके गया था. शाम करीब सात बजे दोनों बाइक से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे. परियर-बिठूर पुल पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान सुजीत ने पत्नी उषा को पुल से नीचे गंगा नदी में धक्का दे दिया. घटना के बाद सुजीत ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना दी.


मौके पर पहुंची पुलिस टीम को सुजीत ने बताया कि पत्नी ने गंगा नदी में खुद ही छलांग लगाई है. उषा ने पेट दर्द की बात कहकर बाइक रुकवाई थी और अचानक नदी में कूद गई. चौकी इंचार्ज अनिल राजपूत के अनुसार सुजीत के बयानों में विरोधाभास मिलने पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई. इसके बाद उसने पत्नी को नदी में धक्का देने की बात स्वीकार की. इसके बाद उसे पति को गिरफ्तार कर लिया है. महिला की तलाश जा रही है.

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