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उन्नाव में बिजली चोरी पर कार्रवाई के बजाय 10 लाख का राजस्व "हजम" कर गई विजिलेंस टीम, अब लटकी कार्रवाई की तलवार

सिधौली स्थित आटा चक्की में 22 जुलाई को विजिलेंस टीम ने चेकिंग की थी. बिजली चोरी के पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई.

"बिजली चोरी" में खुदी फंसी विजिलेंस टीम.
"बिजली चोरी" में खुदी फंसी विजिलेंस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 12:45 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
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उन्नाव : बिजली चोरी रोकने के लिए गठित विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की खूब किरकिरी हो रही है. सिधौली स्थित आटा चक्की में 22 जुलाई को विजिलेंस टीम ने चेकिंग की थी. विभागीय जांच में सामने आया कि परिसर में बिजली चोरी के पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई. इससे विभाग को 10 लाख 90 हजार 376 रुपये की संभावित राजस्व हानि हुई. प्रकरण उजागर होने के बाद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक संदीप भार्गव ने चार विजिलेंस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.


मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक की ओर से 2 सितंबर को जारी पत्र में अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण खंड दही चौकी, उन्नाव की जांच आख्या का हवाला दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक 22 जुलाई को हुई चेकिंग में विभागीय स्तर से अवर अभियंता (प्रवर्तन) दिनेश कुमार और विजिलेंस टीम से प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेश कुमार, महिला उपनिरीक्षक लक्ष्मीबाला, मुख्य आरक्षी सलमान वारसी और आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह मौजूद थे.


विजिलेंस टीम की रिपोर्ट में बताया गया कि मौके पर आटा चक्की डीजल इंजन से चलती मिली और पोल से लगा अतिरिक्त केबल मीटर से जुड़ा नहीं पाया गया. टीम ने साक्ष्यों के अभाव में FIR दर्ज नहीं कराए जाने की बात लिखी है. हालांकि बाद में कराए गए विभागीय निरीक्षण और वीडियो साक्ष्यों के अवलोकन में स्थिति पलट गई.

विभागीय जांच रिपोर्ट के मुताबिक पोल से खींचा गया अतिरिक्त तार चक्की में उपलब्ध संयंत्रों तक जाता हुआ दिखाई दिया. परिसर में 26 हॉर्सपावर का थ्री-फेज कनेक्शन लगा था. मीटर संख्या 3606756 की MRI जांच में पिछले एक वर्ष के दौरान अधिकतम मांग करीब 18 हॉर्सपावर और पिछले छह महीने में 14 से 15 हॉर्सपावर के आसपास रही. जांच रिपोर्ट में वीडियो, स्थानीय निरीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 135 के तहत अभियोग दर्ज किया जाना चाहिए था. FIR दर्ज नहीं होने से बिजली विभाग को 8 लाख 70 हजार 376 रुपये राजस्व निर्धारण और 2 लाख 20 हजार रुपये शमन शुल्क (कुल 10 लाख 90 हजार 376 रुपये) की संभावित राजस्व हानि बताई गई है.



मामला सामने आने के बाद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक संदीप भार्गव ने इसे गंभीरता से लिया और विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विजिलेंस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक के पत्र में अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर उसकी जानकारी निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए.



इस संबंध में उन्नाव के अधीक्षण अभियंता अमीय कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है. वहीं प्रबंध निदेशक के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भेजे गए पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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Last Updated : September 11, 2026 at 2:26 PM IST

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