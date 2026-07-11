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उन्नाव में भीषण सड़क हादसा; रोडवेज बस में डंपर ने मारी टक्कर, 3 मुसाफिरों की मौत

उन्नाव : उन्नाव से गुजरे लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ जब पहले एक रोडवेज बस की लोडर वाहन से टक्कर हो गई थी और उसके बाद बस से उतरे यात्री दूसरी बस में शिफ्ट किए जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में बस के पास खड़े यात्री आ गए.

दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार शनिवार सुबह करीब दो बजे लखनऊ-कानपुर मार्ग पर एलन कूपर शोरूम के सामने लोडर वाहन (UP 90 AT 2907) में पीछे से आ रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस (UP 28 KT 1929) टकरा गई. टक्कर के बाद बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया. बस का परिचालक यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस में बैठाने की व्यवस्था कर रहा था. इसी दौरान कुछ यात्री बस से उतरकर उसके आसपास खड़े थे. इसी दौरान पीछे से आए डंपर (UP 47 AT 1297) ने बस में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के पास खड़े चार लोग उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. जहां चिकित्सकों ने तीन घायलों को मृत घोषित कर दिया. एक घायल का उपचार जारी है. घायल की पहचान इंद्रपाल सिंह (48) पुत्र प्रभाकर सिंह निवासी महुआ, थाना जहानगंज, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है. मृतकों की पहचान राजेंद्र (50) पुत्र स्वामी प्रसाद निवासी मदनपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती, रामनरेश (40) पुत्र रामदास निवासी तुलसी तारा, थाना पूरा कलंदर, जनपद अयोध्या तथा शरद गुप्ता (25) पुत्र स्वर्गीय जितेंद्र गुप्ता निवासी 469, मीरपुर कैंट, कानपुर नगर के रूप में हुई है.