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सई नदी में उफान,उन्नाव में तीसरी बार आई बाढ़ से हाहाकार; कटरी में मची तबाही, 5000 बीघा फसल जलमग्न

उन्नाव: गंगा कटरी के साथ सई और कल्याणी नदी के तटवर्ती इलाकों में इस साल तीसरी बार आई बाढ़ ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर में वृद्धि से पांच हजार बीघे से अधिक खरीफ की फसलें पानी में डूब गई हैं. कई गांवों में संपर्क मार्ग जलमग्न होने से आवागमन बाधित है, जबकि बस्तियों में पानी घुसने से लोग घरों में कैद हैं. कई कच्चे मकान भी ढह गए हैं.

मोहान के पकरा मोहल्ला निवासी बुद्धिलाल का कच्चा मकान बारिश और जलभराव के चलते ढह गया. मलबे में राशन और घरेलू सामान दब गया. इसके अलावा सुनहारी खुर्द के विजय कुमार, संदाना के कुलदीप सिंह, राज कुमार और मनोज समेत 13 से अधिक ग्रामीणों के कच्चे मकान गिरने की जानकारी है.

सई उफनाने से हसनगंज के घरों में घुसा पानी: हसनगंज तहसील क्षेत्र में सई नदी का पानी करीब 1km दूर तक फैल गया है. मोहान कस्बे में बांगरमऊ मुख्य मार्ग और बस्तियां जलमग्न हैं. खुद मोहान, कोट और तकिया मोहल्ले के कई घरों और दुकानों में पानी भरने से गृहस्थी और व्यापारियों का सामान खराब हो गया. रफीगढ़ी, रसूलपुर बकिया, अहमदपुर, टकटौली और बिचपरी गांवों के ग्रामीण भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं.

उपजिलाधिकारी शालिनी तोमर ने बताया कि संबंधित लेखपालों को मौके पर निगरानी के लिए लगाया गया है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और मकान गिरने से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है.

परियर में 3 हजार बीघा फसल डूबी: सदर तहसील के गंगा कटरी क्षेत्र के परियर में बाबू बंगला, चंडी बंगला, पनपथा, देवी पुरवा, वंदन पुरवा, ललतू पुरवा और माना बंगला समेत एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं. यहां करीब 3000 बीघा तैयार फसल पानी में डूबकर सड़ने लगी है. करीब 20 हजार से अधिक आबादी प्रभावित है. ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक राहत सामग्री का वितरण शुरू नहीं कराया गया है. गंजमुरादाबाद क्षेत्र में कल्याणी नदी का पानी बढ़ने से शिवलाल पुरवा, छोटटा पुरवा, चिंगर पुरवा, ककरिहा पुरवा, लहरपुर, कुशराजपुर, लोनारी, देवरिया, एकडला, दरियापुर, छतरपुर और केलिया समेत कई गांवों के संपर्क मार्ग डूब गए हैं. इससे 20 हजार से अधिक ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित है. 2000 बीघे से अधिक धान और मक्के की फसल पानी में डूबी है.

सब्जियों की फसल भी बर्बाद: फतेहपुर चौरासी के हयासपुर में कल्याणी नदी का पानी खेतों में भरने से धान, मक्का, उड़द और मूंगफली के साथ लौकी, तोरई, कद्दू और बैंगन की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं. आसीवन क्षेत्र में सई नदी के उफान से भटवाखेड़ा, पिपरी, लोनारी खेड़ा, टिकरा, भुलभुलिया खेड़ा, अइगा खेड़ा और गोसाई खेड़ा के खेत जलमग्न हैं. खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोनारी खेड़ा के पास सई नदी के पुल से आवागमन बंद कर दिया है.

अंडरपास में 3 फीट पानी, ट्रैक पार कर रहे ग्रामीण: फतेहपुर चौरासी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के देवखरी सर्विस रोड वाले अंडरपास में करीब 3 फीट पानी भर गया है. जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से सेलापुर, सादुल्लापुर और फकीरे खेड़ा के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ रहा है. कई वाहन पानी में फंस गए, जिन्हें ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकाला गया. ग्रामीणों ने पंपिंग सेट लगाकर पानी निकलवाने, फसल नुकसान का सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की है.

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