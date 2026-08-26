उन्नाव में कच्चा मकान गिरने से दादा-पोते की मौत, बारिश में छत ठीक करते समय हुआ हादसा
सदर कोतवाली क्षेत्र के बुजुर्ग खेड़ा गांव में बुधवार सुबह हुई हृदय विदारक दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 12:20 PM IST
उन्नाव : सदर कोतवाली क्षेत्र के बुजुर्ग खेड़ा गांव में बुधवार को कच्चा मकान भरभराकर गिरने से बाबा और उनके आठ वर्षीय पोते की मौत हो गई. हादसे के वक्त दोनों घर की छत ठीक कर रहे थे. इसी दौरान अचानक मकान का एक हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा और दोनों मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद घरवालों और ग्रामीण ने दोनों को मलबे से निकालने के प्रयास किया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी.
बताया गया कि बुजुर्ग खेड़ा निवासी हंसराम के तीन बेटे हैं. इनमें भीम का परिवार भी इसी घर से जुड़ा है. भीम के चार बच्चे हैं, जिनमें आयु इकलौता बेटा था, जबकि उसकी तीन बहनें हैं. परिजनों के अनुसार हंसराम बुधवार को अपने पोते आयु के साथ कच्चे मकान की छत को सही करने में लगे थे. इसी दौरान अचानक मकान की छत और दीवार का हिस्सा भरभराकर गिर गया. दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला और वह मलबे में दब गए.
मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर मलबा हटाने की कोशिश करने लगे. घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को भी दी गई. कुछ ही देर में सदर कोतवाली पुलिस और तहसील स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाया गया, लेकिन तब तक हंसराम और आयु की मौत हो चुकी थी. वहीं एक ही परिवार में दो मौत से पूरे गांव में मातम पसरा है.
सीओ सदर विनी सिंह ने बताया कि मकान गिरने की घटना में दो लोगों की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. तहसील स्तर के अधिकारी घटनास्थल की जांच कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि मकान काफी पुराना और कच्चा था. पीड़ित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
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