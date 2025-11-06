ETV Bharat / state

खेत के विवाद में गोली मारकर 70 साल के बुजुर्ग की हत्या; गांव में कुछ दिनों पहले भी हुई थी फायरिंग, एक बच्चे की हो गई थी मौत

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गगनीखेड़ा गांव की घटना, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, आरोपियों की तलाश.

पुलिस कर रही घटना की जांच. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 1:53 PM IST

उन्नाव/लखनऊ : खेत के विवाद में गोली मारकर 70 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. घटना गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गगनीखेड़ा गांव की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात के बाद से गांव में तनाव है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. उनकी तलाश की जा रही है.

परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार बुधवार को हीरालाल अपने खेत में बुवाई कर रहे थे. इस दौरान पड़ोसी पक्ष के सोनू, बाबू और राजकुमार पहुंच गए. खेत की सीमा को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद किसी तरह मामला शांत हो गया.

रात में घर पर बोला धावा : रात में इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने हीरालाल (70) के घर के पर धावा बोल दिया. परिजनों का आरोप है कि सोनू, बाबू और राजकुमार घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे जबकि उनके साथी मंटानी, गोविंद और मनोज घर के बाहर से फायरिंग कर रहे थे. इस बीच एक गोली हीरालाल के गले में लग गई. इससे उनकी मौत हो गई.

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज : वारदात की जानकारी पर गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं. गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. सीओ गंगाघाट दीपक यादव ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

गांव वालों के मुताबिक कुछ दिनों पहले हुए एक अन्य गोलीकांड में आरोपी पक्ष के एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसी विवाद की रंजिश में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई.

मामले में सीओ दीपक यादव ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. मामले में बुजुर्ग की पत्नी महादेई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस जांच कर रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

31 अगस्त की रात फायरिंग में हुई थी बच्चे की मौत : गगनीखेड़ा में 28 अगस्त को गांव की महिला कुसुमकली पत्नी मनटानी ने परिजनों से मारपीट का आरोप लगाया था. मामले में अमित, राजकुमार, रामबाबू, छेदीलाल व कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

इस मामले को लेकर 31 अगस्त की रात आरोपी पक्ष से जुड़े अशोक निषाद पुत्र हीरालाल ने मनटानी के घर पर पहुंचकर वाद-विवाद शुरू कर दिया. बात बढ़ने पर अशोक ने तमंचे से फायरिंग कर दी. गोली वहां मौजूद गांव के अजीत पुत्र सोनू निषाद (10) को लग गई.

इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में परिजन और ग्रामीण बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था. इस मामले में हीरालाल का बेटा आरोपी है. वह इस समय वह जेल में बंद है.

लखनऊ में नदी में मिला युवक का शव. (Photo Credit; Police)

लखनऊ में नदी में मिला युवक का शव : लखनऊ के मडियांव क्षेत्र में बुधवार को गोमती नदी में एक युवक का शव मिला. युवक की पहचान सहादतगंज के लकड़ मंडी मोहल्ला निवासी अमन प्रजापति के रूप में हुई. मोहल्ले में रमेश कुमार प्रजापति अपने परिवार के साथ रहते हैं.

उनका बेटा अमन प्रजापति मानसिक रूप से बीमार रहता था. उसका इलाज चल रहा था. रमेश प्रजापति के अनुसार उनका बेटा नशा भी करता है. 2 नवंबर को अमन ने अपना मोबाइल बेचकर शराब पी लिया था. इससे परिवार के लोगों ने उसे फटकार दिया था. इससे नाराज होकर वह घर से चला गया था. परिवार के लोगों ने 2 नवंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

सहादतगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्य ने बताया कि पुलिस युवक की तलाश कर रही थी. इस बीच मड़ियांव थाने से सूचना मिली कि एक अज्ञात शव नदी में पड़ा मिला है. इसके बाद रमेश के परिजनों को सूचना दी गई. परिजनों ने शव की पहचान अमन के रूप में की. प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा.

