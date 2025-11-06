ETV Bharat / state

खेत के विवाद में गोली मारकर 70 साल के बुजुर्ग की हत्या; गांव में कुछ दिनों पहले भी हुई थी फायरिंग, एक बच्चे की हो गई थी मौत

पुलिस कर रही घटना की जांच. ( Photo Credit; Police )

उन्नाव/लखनऊ : खेत के विवाद में गोली मारकर 70 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. घटना गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गगनीखेड़ा गांव की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात के बाद से गांव में तनाव है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. उनकी तलाश की जा रही है. परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार बुधवार को हीरालाल अपने खेत में बुवाई कर रहे थे. इस दौरान पड़ोसी पक्ष के सोनू, बाबू और राजकुमार पहुंच गए. खेत की सीमा को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद किसी तरह मामला शांत हो गया. रात में घर पर बोला धावा : रात में इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने हीरालाल (70) के घर के पर धावा बोल दिया. परिजनों का आरोप है कि सोनू, बाबू और राजकुमार घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे जबकि उनके साथी मंटानी, गोविंद और मनोज घर के बाहर से फायरिंग कर रहे थे. इस बीच एक गोली हीरालाल के गले में लग गई. इससे उनकी मौत हो गई. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज : वारदात की जानकारी पर गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं. गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. सीओ गंगाघाट दीपक यादव ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. गांव वालों के मुताबिक कुछ दिनों पहले हुए एक अन्य गोलीकांड में आरोपी पक्ष के एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसी विवाद की रंजिश में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. मामले में सीओ दीपक यादव ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. मामले में बुजुर्ग की पत्नी महादेई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस जांच कर रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.