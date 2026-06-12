ETV Bharat / state

उन्नाव गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा; खड़े ट्रक में पीछे से घुसी टाटा पंच कार, 4 लोगों की मौत

सीएचसी. बांगरमऊ लाते समय दो घायलों ने भी तोड़ा दम, उन्नाव सड़क हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव/बिजनौर/बहराइच: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना थाना आसीवन क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 387.6 के पास हुई, जहां सड़क किनारे पहले से खड़े एक खराब ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार टाटा पंच कार अनियंत्रित होकर जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार और भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी चार लोगों की जान चली गई. उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि 12 जून 2026 को अपराह्न लगभग 3:20 बजे थाना आसीवन पुलिस को इस सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी. मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. खराब खड़े ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार: गंभीर हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना आसीवन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, ट्रक संख्या HR38 AB 0693 किसी तकनीकी खराबी के कारण एक्सप्रेसवे के किनारे असुरक्षित तरीके से खड़ा हुआ था. इसी दौरान पीछे की दिशा से आ रही तेज रफ्तार टाटा पंच कार संख्या UP70 HX 5197 अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में समा गई. चश्मदीदों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और क्षतिग्रस्त हो गया. आसीवन क्षेत्र में किलोमीटर 387 पर बड़ा हादसा (Photo Credit: ETV Bharat) दो की मौके पर मौत, दो ने अस्पताल में तोड़ा दम: इस रोंगटे खड़े कर देने वाली दुर्घटना में कार सवार दो व्यक्तियों की अत्यधिक चोटें आने के कारण मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य लोग अंदर फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस और वहां मौजूद स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बांगरमऊ भेजा गया. हालांकि, वहां मौजूद चिकित्सकों ने गहन जांच के बाद उन दोनों गंभीर घायलों को भी मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हादसे में कार सवार सभी चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई. दुर्घटना की खबर फैलते ही एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर काफी समय के लिए अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल बन गया. पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव, शिनाख्त जारी: आसीवन पुलिस ने तत्काल दुर्घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए त्वरित और आवश्यक कदम उठाए. क्रेन की मदद से दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मुख्य सड़क से किनारे हटाने की कार्रवाई की गई ताकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले अन्य वाहनों का यातायात प्रभावित न हो. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर विधिक पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जिला मर्चुरी भेज दिया है. इसके साथ ही कार के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मृतकों की सही पहचान कराने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. तेज रफ्तार और लापरवाही बनी हादसे की मुख्य वजह: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना देने और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से जारी है. पुलिस की तकनीकी टीम दुर्घटना के सटीक कारणों की भी हर एंगल से गहन जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में यह माना जा रहा है कि कार की अत्यधिक तेज रफ्तार और सड़क किनारे खड़े ट्रक का समय रहते चालक को पता न चल पाना ही इस हादसे की मुख्य वजह रही. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक और अंतिम कारणों का सटीक पता पूरी विस्तृत तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाते समय बरतें सावधानी: इस हादसे ने एक बार फिर देश में सड़क सुरक्षा और एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करने व सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता को रेखांकित किया है. गंगा एक्सप्रेसवे जैसे हाई स्पीड वाले मार्गों पर वाहन चालकों को विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके. फिलहाल, आसीवन थाना पुलिस पूरे मामले में वैधानिक रूप से अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है और मृतकों की शिनाख्त के लिए आस-पास के जिलों की पुलिस से भी संपर्क साधा जा रहा है.