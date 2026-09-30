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शादी का झांसा देकर जेंडर बदलवाया; देह व्यापार कराया, 5 लाख रुपये ऐंठे, अब कोर्ट से FIR का आदेश

सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) का आदेश. ( Photo Credit : ETV Bharat )

उन्नाव : शादी का झांसा देकर युवक पर जेंडर बदलवाने का दबाव बनाने और बाद में अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर देह व्यापार के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगा है. सफीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक पर लगे इन आरोपों को लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत के बाद न्यायालय की शरण ली. मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) ने महिला थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने उस दिन के सफीपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, जिस दिन पीड़ित तहरीर देने थाने पहुंचा था.