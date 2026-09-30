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शादी का झांसा देकर जेंडर बदलवाया; देह व्यापार कराया, 5 लाख रुपये ऐंठे, अब कोर्ट से FIR का आदेश

चंडीगढ़ के अस्पताल में कार्यरत कर्मी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) की अदालत में वाद दाखिल किया है.

सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) का आदेश.
सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) का आदेश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 12:54 PM IST

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उन्नाव : शादी का झांसा देकर युवक पर जेंडर बदलवाने का दबाव बनाने और बाद में अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर देह व्यापार के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगा है. सफीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक पर लगे इन आरोपों को लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत के बाद न्यायालय की शरण ली. मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) ने महिला थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने उस दिन के सफीपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, जिस दिन पीड़ित तहरीर देने थाने पहुंचा था.

चंडीगढ़ के अस्पताल में कार्यरत कर्मी ने न्यायालय को शिकायती पत्र देकर बताया कि वर्ष 2024 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती सफीपुर के युवक से हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी उससे मिलने चंडीगढ़ आने लगा. मार्च से दिसंबर 2024 के बीच आरोपी ने अलग-अलग जरूरतें बताकर उससे करीब एक लाख रुपये ऑनलाइन अपने खाते में मंगवाए.


इसके बाद शादी का झांसा देकर युवक उसके घर पर भी रुका. इसी दौरान पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और यौन शोषण किया. दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया. बाद में इसी वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर रुपये ऐंठे. नवंबर 2024 में आरोपी ने उसके स्वजन ने शादी करने की शर्त रखते हुए जेंडर बदलने का दबाव बनाया.

फरवरी 2025 में दिल्ली के एक अस्पताल में जेंडर चेंज सर्जरी कराई. सर्जरी के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. आरोपी उसे क्लबों और बार में लेकर जाता था और दूसरे पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था. विरोध करने पर अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देता रहा. इस अवधि में आरोपी रुपये ऐंठता रहा. अब तक करीब पांच लाख रुपये ले चुका है.



पीड़ित ने न्यायालय को बताया कि वह 11 जुलाई को आरोपी के खिलाफ तहरीर देने सफीपुर थाने पहुंचा था. वहां पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय समझौता करने का दबाव बनाया. वहीं थाना प्रभारी सफीपुर संदीप मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था. उस वक्त दोनों पक्षों में समझौता हो गया था.


बहरहाल न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला थाना प्रभारी को 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिया है. साथ ही 11 जुलाई को सफीपुर थाने में लगे सीसी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.

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