उन्नाव में बाढ़ से मुश्किलें; कटरी के 157 गांवों में जिंदगी अब भी बेपटरी, सड़क-पुल डूबे, हजारों बीघे की फसलें बर्बाद
सफीपुर क्षेत्र में गंगा व कल्याणी नदी और पुरवा व असोहा क्षेत्र में सई नदी के पानी ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:52 PM IST
उन्नाव : उन्नाव कटरी क्षेत्र में इस वर्ष तीसरी बार आई बाढ़ ने 157 गांवों के ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. प्रशासन के मुताबिक अब 47 गांवों में ही बाढ़ का पानी शेष है और अन्य गांवों से पानी निकल चुका है. हालांकि पानी उतरने के बाद भी ग्रामीणों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. कई गांवों में गलियां और संपर्क मार्ग अब भी जलमग्न हैं. जहां से पानी निकल गया है, वहां कीचड़, सड़ांध और गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.
बता दें, सफीपुर क्षेत्र में गंगा और कल्याणी नदी के पानी ने कई गांवों में तबाही मचाई है. हमजापुर और इब्राहिमाबाद में जलस्तर घटने के बावजूद कई घरों और गलियों में पानी भरा है. सोमवार और मंगलवार को कल्याणी नदी का जलस्तर कम हुआ, लेकिन जमालनगर-दबौली मार्ग पर बना कल्याणी पुल अब भी पानी में डूबा है. रामनगर, शेरपुर और मुरादपुर के संपर्क मार्गों पर जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित है.
गहोली-उड़नकरपुर मार्ग पर पुलिया के पास पानी कम हुआ है, लेकिन करीब एक किलोमीटर सड़क अब भी जलमग्न है. सनहा-गहोली मार्ग पर पानी आने से ग्रामीणों को कस्बे तक पहुंचने में परेशानी हो रही है. रामपुर, इब्राहिमाबाद, उड़नकरपुरवा और हमजापुर में घरों में पानी घुसने से पशुपालकों के सामने हरे चारे और भोजन का संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों के मुताबिक सफीपुर क्षेत्र में करीब तीन हजार बीघा उड़द, मूंग और धान की फसल जलभराव की भेंट चढ़ चुकी है.
सई नदी और भादिन झील ने भी बढ़ाई किसानों की चिंता
पुरवा और असोहा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सई नदी का जलस्तर मंगलवार को कुछ कम हुआ. इसके बाद देवराबाबा घाट पर लोगों की भीड़ जुट गई. नदी किनारे बसे गांवों के लोग पिछले एक सप्ताह से जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं. पानी घटने के बावजूद खेतों में खड़ी उड़द, मूंग और धान की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है. वहीं भादिन झील का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों के खेत भी जलमग्न हैं. किसानों का कहना है कि जलभराव से फसल पूरी तरह नष्ट होने की आशंका है.
अंतिम सर्वे के बाद मिलेगी आर्थिक सहायता : एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है. पानी तेजी से घट रहा है और राजस्व टीमों की ओर से अंतिम सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है. रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. नायब तहसीलदार पुरवा भरत सिंह ने बताया कि सई नदी और भादिन झील के जलभराव से हुए नुकसान की पड़ताल के लिए लेखपालों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद जिलाधिकारी को भेजी जाएगी. इसके बाद आर्थिक सहायता राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
यह भी पढ़ें : उन्नाव में गंगा खतरे के करीब, गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, 20 हजार से अधिक आबादी प्रभावित
यह भी पढ़ें : उन्नाव में बाढ़ से बेबसी; गंगा-कल्याणी नदी उफनाई, निचले इलाके, घर और सड़कें पानी-पानी, हजारों बीघा फसलें जलमग्न