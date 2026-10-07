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उन्नाव में बाढ़ से मुश्किलें; कटरी के 157 गांवों में जिंदगी अब भी बेपटरी, सड़क-पुल डूबे, हजारों बीघे की फसलें बर्बाद

उन्नाव के कई गांवों के हालात बदतर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

उन्नाव : उन्नाव कटरी क्षेत्र में इस वर्ष तीसरी बार आई बाढ़ ने 157 गांवों के ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. प्रशासन के मुताबिक अब 47 गांवों में ही बाढ़ का पानी शेष है और अन्य गांवों से पानी निकल चुका है. हालांकि पानी उतरने के बाद भी ग्रामीणों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. कई गांवों में गलियां और संपर्क मार्ग अब भी जलमग्न हैं. जहां से पानी निकल गया है, वहां कीचड़, सड़ांध और गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.