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वोट चोरी के आरोप में सड़कों पर उतरी कांग्रेस: एटा-उन्नाव और हरदोई में मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला

वोट चोरी, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाकर एटा, हरदोई, सुलतानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया

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"वोट चोर गद्दी छोड़": एटा में कांग्रेसियों ने निकाला पैदल मार्च (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:01 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 7:07 PM IST

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एटा/हरदोई/उन्नाव/सुलतानपुर/संतकबीरनगर/लखीमपुर/बरेली: वोट चोरी और निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोमवार को एटा और हरदोई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. एटा में जिलाध्यक्ष आसिफ हुसैन उर्फ भोले के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से परशुराम चौक तक पैदल मार्च निकाला. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने उनके इस्तीफे की माँग की. परशुराम चौक पर पुतला फूंकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई.

एटा में पुतला दहन और नारेबाजी, मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए सवाल: शहर अध्यक्ष विनीत पाराशर वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन प्रक्रिया में एकतरफा फैसलों के कारण कई पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए. कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की माँग उठाई है. प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सोलंकी, अरविंद सोनी, अवधेश यादव और नीलिमा राजपूत सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे.

एटा में कांग्रेस का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

हरदोई में निकाली गई अनोखी शवयात्रा, पुलिस से धक्का-मुक्की: हरदोई में जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे और शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली. जुलूस जिंदपीर चौराहा और तिकुनिया पार्क होते हुए जैसे ही अस्पताल चौराहे पहुँचा, पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की और खींचतान चलती रही. बाद में पुलिस ने जिला व शहर अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया.

ज्ञापन सौंपकर पारदर्शी जांच की मांग, सड़कों पर उग्र दिखे कार्यकर्ता: सोल्जर बोर्ड चौराहे पर भी एससी/एसटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूँककर अपना विरोध दर्ज कराया. स्थिति को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस लाइन पहुँचकर हिरासत में लिए गए नेताओं से ज्ञापन लिया. जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे और शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने कहा कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बचाने के लिए है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जाँच और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आने तक संघर्ष जारी रहेगा.

उन्नाव में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, पुलिस से भिड़े: उन्नाव में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया. शहर के बड़े चौराहे पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ता चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े. चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूँकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पुतला छीन लिया.

सुलतानपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष. (Video Credit: ETV Bharat)

कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस और कांग्रेसियों में नोकझोंक, भारी हंगामा: पुतला छिन जाने के बाद आक्रोशित कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए सीधे कलेक्ट्रेट गेट तक जा पहुँचे. गेट पर मुस्तैद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग कर भीतर जाने से रोक दिया. इस बात से नाराज कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा. कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है और मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ की जा रही हैं.

सुलतानपुर में भाजपा का पलटवार, "हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं": उधर सुलतानपुर स्थित भाजपा कार्यालय में सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया. काशी क्षेत्र प्रभारी रमेश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष जब संवैधानिक संस्थाओं के बहाने भाजपा पर निशाना साधता है, तब पार्टी को अपना पक्ष रखना पड़ता है. संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीति करने के मुद्दे पर उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया.

प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड पर बयान, भाजपा ने दिया हर सवाल का जवाब: पत्रकारों द्वारा दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़े थप्पड़ कांड पर पूछे गए सवाल पर रमेश सिंह ने रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा इस पूरे मामले में अपना पक्ष पहले ही सार्वजनिक रूप से रख चुके हैं. इस मौके पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में संगठन और आगामी चुनाव से जुड़े कई अन्य अहम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

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संतकबीरनगर में काग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

संतकबीरनगर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन: चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर संतकबीरनगर और लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. संतकबीरनगर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया. प्रदर्शनकारियों ने चुनावी व्यवस्था में व्यापक सुधार की माँग उठाई. कार्यकर्ताओं का कहना था कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण है.

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एफआईआर की मांग:

संतकबीरनगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि कई प्रदेशों में चुनावों के दौरान वोट की चोरी की गई जिसका खुलासा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने की माँग की. उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई निष्पक्ष जाँच के लिए बेहद जरूरी है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे.

लखीमपुर कलेक्ट्रेट गेट पर गूंजे नारे, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग: उधर लखीमपुर खीरी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर एकत्र हुए. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूँका और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने मतदाता सूची में हुए बदलावों और निर्वाचन आयोग के निर्णयों की व्यापक समीक्षा कराने की माँग रखी. उन्होंने कहा कि आयोग के भीतर उठी आपत्तियों की भी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए.

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बरेली में महापौर डॉ. उमेश गौतम. (Photo Credit: ETV Bharat)

राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन: प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम तनवीर अहमद को सौंपा. जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए. कांग्रेस नेताओं ने दोहराया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

बरेली में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, महापौर बोले- "संवैधानिक संस्थाओं पर भ्रम फैला रहा विपक्ष"
भारतीय जनता पार्टी बरेली की ओर से सिविल लाइंस स्थित महापौर कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. इसमें महापौर डॉ. उमेश गौतम ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर चुनाव आयोग समेत संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भ्रम फैलाने का जोरदार आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही राजनीतिक असफलताओं का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने के बजाय विपक्ष को अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि हार के बाद चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

एसआईआर फैसलों को बताया सर्वसम्मत: महापौर डॉ. उमेश गौतम ने 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों के बीच हुई बैठक का प्रमुखता से जिक्र किया. उन्होंने बताया कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर समेत सभी बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं. एक अंग्रेजी समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस खबर के आधार पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, उस पर आयोग अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर चुका है.

डॉ. उमेश गौतम ने कहा- चलाया जा रहा विशेष अभियान: फॉर्म-6 को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दावों को खारिज करते हुए महापौर ने कहा कि चुनाव आयोग हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है. आयोग की टीमें घर-घर पहुँचकर छूटे हुए पात्र लोगों से फॉर्म जमा करवा रही हैं ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए पुराने बयानों को भी तथ्यहीन करार दिया और विपक्ष से जिम्मेदाराना रुख अपनाने को कहा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे दिग्गज नेता, एकजुट दिखी बीजेपी: महापौर ने कहा कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय आयोग के स्पष्टीकरण और सही तथ्यों को जनता के सामने रखना चाहिए. इस दौरान संगठन की मजबूती और विपक्षी बयानों के जवाब पर भी विस्तार से बात की गई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, आदेश प्रताप सिंह, अधीर सक्सेना और अंकित माहेश्वरी समेत कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे.

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Last Updated : September 28, 2026 at 7:07 PM IST

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