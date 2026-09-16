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उन्नाव में बिजली चोरी पर कार्रवाई कब? आदेश के 15 दिन बाद भी विजिलेंस कर्मियों पर एक्शन नहीं

दरअसल मामला उन्नाव के सिटौली, मोहिद्दीनपुर चौराहा स्थित ओम आटा चक्की का है. यहां 22 जुलाई को विजिलेंस टीम ने चेकिंग की थी. जांच में सामने आया कि मौके पर आटा चक्की डीजल इंजन से चलती मिली थी और पोल से लगा अतिरिक्त केबल मीटर से जुड़ा नहीं पाया गया. विजिलेंस टीम ने साक्ष्यों के अभाव में FIR नहीं कराने की बात कही थी. इसके बाद हुई विभागीय जांच में अलग तस्वीर सामने आई.

2 सितंबर को MVVNL के प्रबंध निदेशक ने अपर पुलिस अधीक्षक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पत्र भेजकर मामले में संबंधित विजिलेंस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. लेकिन करीब 15 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई लंबित होने से विभागीय जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं.

उन्नाव: उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी को लेकर भले की शासन से लेकर विभाग के आला अधिकारियों की ओर से दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ ओर ही है. ताजा मामला है उन्नाव जिले का सामने आया है. जहां बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी संभाल रही विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है.

FIR दर्ज नहीं होने पर उठे सवाल

जांच अधिकारी ने परिसर का स्थानीय निरीक्षण करने के साथ उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों का भी परीक्षण किया. रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो में पोल से खींचा गया अतिरिक्त तार चक्की में मौजूद उपकरणों तक जाता दिखाई दे रहा है. जांच में परिसर पर बिजली चोरी की प्रबल संभावना जताई गई. मामले में सबसे गंभीर सवाल यह है कि चेकिंग के बाद न तो FIR दर्ज कराई गई और न ही मौके पर चेकिंग रिपोर्ट तैयार की गई. विभागीय जांच में ये भी कहा गया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग दर्ज कराया जाना चाहिए था.

दो हफ्ते बाद भी कार्रवाई नहीं (Photo Credit; ETV Bharat)

10.90 लाख राजस्व हानि की आशंका

वहीं FIR दर्ज न होने के कारण निगम को 8,70,376 रुपये राजस्व निर्धारण और 2,20,000 रुपये शमन शुल्क, कुल 10,90,376 रुपये की संभावित राजस्व हानि बताई गई. जांच रिपोर्ट में विजिलेंस की कार्रवाई को संदिग्ध बताते हुए मौके पर मिले साक्ष्यों को नजरअंदाज करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई. इसके बाद प्रबंध निदेशक ने प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेश कुमार, महिला उपनिरीक्षक लक्ष्मीवाला, मुख्य आरक्षी सलमान वारसी और आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.



निर्देश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विभागीय जांच पूरी हो चुकी है, दस्तावेज और वीडियो साक्ष्य अधिकारियों के पास हैं और प्रबंध निदेशक स्तर से कार्रवाई के निर्देश भी जारी हो चुके हैं, तो संबंधित कर्मचारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वही जब इस संबंध में उन्नाव के अधीक्षण अभियंता अमीय कुमार से ईटीवी ने जानकारी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा.

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