उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग पर डीएम घनश्याम मीणा का एक्शन, लापरवाह CHO और आशा बहू बर्खास्त
उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने स्वास्थ्य समिति की बैठक में बिना सूचना गायब CHO और आशा कार्यकर्ता को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 5:27 PM IST
उन्नाव: उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा का सख्त रुख देखने को मिला. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई. महीनों से बिना सूचना गायब चल रहे एक सीएचओ और एक आशा कार्यकर्ता को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए.
वहीं सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में प्रसव कराने के मामलों को गंभीर मानते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विशेष जांच के आदेश दिए हैं.
दो कर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश: विकास भवन सभागार में हुई बैठक के दौरान स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में कई खामियां सामने आईं. नवाबगंज और हसनगंज के चिकित्सा अधिकारियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के लगभग सभी इंडिकेटरों पर खराब प्रदर्शन मिलने से जिलाधिकारी नाराज हो गए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है. बिछिया ब्लॉक के धूरकेत उपकेंद्र की सीएचओ शिवांगी सिंह और डीह उपकेंद्र की आशा कार्यकर्ता शैल सिंह लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित पाई गईं.
निजी अस्पतालों में प्रसव कराने पर होगी कार्रवाई: कई बार चेतावनी के बावजूद काम पर नहीं लौटने पर जिलाधिकारी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए. बैठक में जिलाधिकारी ने सबसे सख्त टिप्पणी संस्थागत प्रसव को लेकर की. उन्होंने कहा कि किसी भी आशा या आशा संगिनी की मिलीभगत से यदि गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में भेजा गया तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा. सभी प्रसव सरकारी अस्पतालों में ही सुनिश्चित किए जाएं.
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश: मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ऐसे मामलों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने, एंबुलेंस सेवाओं के रिस्पांस टाइम में सुधार लाने, जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतानों का निस्तारण करने तथा टीकाकरण और संचारी रोग नियंत्रण अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए गए.
तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही: जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. जो अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, उन्हें चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग की सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग खराब होने पर भी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा.
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