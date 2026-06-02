DM का ACTION, अफसर को बैठक में कराया गिरफ्तार, भिजवाया जेल
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में सरकारी धन के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 7:40 AM IST
उन्नाव: डीएम घनश्याम मीणा का एक्शन (Unnao DM Action) सामने आया है. डीएम ने बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के कार्यों में लापरवाही और सरकारी धन के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है. बैठक के दौरान डीएम ने तहसील पुरवा के ब्लॉक मिशन मैनेजर (बीएमएम) दीपराज को बैठक के दौरान ही गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की कार्रवाई कराई.यह कार्रवाई सरकारी धन के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद संबंधित अधिकारी के नियमित रूप से कार्य करने की जानकारी मिलने पर की गई.
कहां हुई थी बैठक: विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में परिवार संतृप्तिकरण, स्वयं सहायता समूह गठन, आईसीआरपी ड्राइव, लखपति दीदी चिन्हांकन, आजीविका रजिस्टर अपडेट, समूहों के बैंक खाते खोलने, रिवॉल्विंग फंड वितरण, सीसीएल तथा लोकोस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लेनदेन की प्रगति का आंकलन किया गया.
डीएम ने अफसरों को दी चेतावनी: समीक्षा के दौरान अधिकांश बिंदुओं पर संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगली समीक्षा बैठक तक स्थिति में सुधार नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
डीएम ने कराया गिरफ्तार: बैठक में पुरवा के बीएमएम दीपराज के विरुद्ध सरकारी धन के गबन के मामले में पहले से दर्ज एफआईआर का मुद्दा सामने आया. जिलाधिकारी ने इस पर गंभीर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई. उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारी की भी जवाबदेही तय करते हुए निर्देश दिए कि गबन प्रकरण में शामिल सभी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.
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