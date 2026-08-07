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उन्नाव में किन्नर वैशाली को घर में बंधक बनाकर लूटपाट, डेढ़ घंटे तक बदमाशों ने मचाया उत्पात

गंगाघाट थाना क्षेत्र के टकारी गांव में है किन्नर वैशाली के घर.

उन्नाव में किन्नर वैशाली के घर में लूटपाट-डकैती.
उन्नाव में किन्नर वैशाली के घर में लूटपाट-डकैती. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
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उन्नाव : गंगाघाट थाना क्षेत्र के टकारी गांव निवासी किन्नर वैशाली के घर में गुरुवार रात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया. छत के रास्ते घर में घुसे बदमाशों ने असलहों और धारदार हथियारों के जोर पर घर में मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया. इसके बाद करीब एक घंटे तक बेखौफ होकर घर में लूटपाट की. बदमाश घर से लाखों की नकदी, सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल और अन्य सामान लेकर फरार हो गए हैं.

उन्नाव में किन्नर वैशाली को घर में बंधक बनाकर लूटपाट. (Video Credit : ETV Bharat)



पीड़िता वैशाली के मुताबिक घटना गुरुवार रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच की है. घर में वह और उनका ड्राइवर मोहम्मद आसिफ मौजूद थे. इसी दौरान तीन से चार बदमाश घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए थे. घर में घुसते ही बदमाशों ने असलहों और तलवार के बल पर धमकाया और मारपीट की. इसके बाद उनके हाथ-पैर बांधकर बंधक बना दिया.

वैशाली का आरोप है कि बदमाश करीब एक घंटे तक घर के अंदर रहे और इत्मीनान से सामान खंगालते रहे. इस दौरान उन्होंने घर में रखे करीब 11 से 12 लाख रुपये, 100 से 150 ग्राम के आसपास सोने के आभूषण, चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान समेट लिया. बदमाश तीन मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए हैं. किसी तरह बंधन से छूटने के बाद पुलिस को सूचना दी.






पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. घर और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों के आने और जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.


सीओ सिटी विनी सिंह का कहना है कि वारदात की जानकारी मिलने पर एसपी, कोतवाल और एसओजी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी. प्राथमिक जांच में लूटपाट और मारपीट की बात सामने आई है. साथ ही जांच में एक अन्य किन्नर गुट से आपसी विवाद की बात भी सामने आई है. हालांकि डकैती-लूटपाट के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा.





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