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उन्नाव में किन्नर वैशाली को घर में बंधक बनाकर लूटपाट, डेढ़ घंटे तक बदमाशों ने मचाया उत्पात

उन्नाव : गंगाघाट थाना क्षेत्र के टकारी गांव निवासी किन्नर वैशाली के घर में गुरुवार रात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया. छत के रास्ते घर में घुसे बदमाशों ने असलहों और धारदार हथियारों के जोर पर घर में मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया. इसके बाद करीब एक घंटे तक बेखौफ होकर घर में लूटपाट की. बदमाश घर से लाखों की नकदी, सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल और अन्य सामान लेकर फरार हो गए हैं.

उन्नाव में किन्नर वैशाली को घर में बंधक बनाकर लूटपाट. (Video Credit : ETV Bharat)





पीड़िता वैशाली के मुताबिक घटना गुरुवार रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच की है. घर में वह और उनका ड्राइवर मोहम्मद आसिफ मौजूद थे. इसी दौरान तीन से चार बदमाश घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए थे. घर में घुसते ही बदमाशों ने असलहों और तलवार के बल पर धमकाया और मारपीट की. इसके बाद उनके हाथ-पैर बांधकर बंधक बना दिया.

वैशाली का आरोप है कि बदमाश करीब एक घंटे तक घर के अंदर रहे और इत्मीनान से सामान खंगालते रहे. इस दौरान उन्होंने घर में रखे करीब 11 से 12 लाख रुपये, 100 से 150 ग्राम के आसपास सोने के आभूषण, चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान समेट लिया. बदमाश तीन मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए हैं. किसी तरह बंधन से छूटने के बाद पुलिस को सूचना दी.