उन्नाव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में लाश मिली; बहराइच में मासूम को छोड़ नदी में कूदी मां

उन्नाव में शादी के एक महीने बाद दुल्हन का शव मिला है. मायकेवालों ने पति और ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

उन्नाव में शादी के एक महीने बाद दुल्हन ने की आत्महत्या.
उन्नाव में शादी के एक महीने बाद दुल्हन ने की आत्महत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 7:50 AM IST

उन्नाव/बहराइच: उन्नाव जिले के दही थाना क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी निवासी विवाहिता की संदिग्ध हालत में लाश मिली है. महिला की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी. मृतका के मायकेवालों ने पति और ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर ही है. वहीं, बहराइच के देहात कोतवाली की रहने वाली महिला ने सुसाइड की नीयत से नदी में छलांग लगा दी. हालांकि राहगीरों ने महिला को बचा लिया है.

पहले जानें उन्नाव की घटना क्या है: उन्नाव जिले के दही दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया मृतका की पहचान स्वेच्छा वर्मा (24) के रूप में हुई है. परिजनों ने पुलिस को बताया है, कि 4 दिसंबर 2025 को आवास विकास कॉलोनी निवासी सूरज सिंह (26) से स्वेच्छा की शादी हुई थी. दोनों का यह प्रेम विवाह था. फिलहाल, मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

उन्नाव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में लाश मिली. (Video Credit: ETV Bharat)

भाई ने लगाया हत्या का आरोप: मृतका के भाई वैभव वर्मा ने बताया कि 4 जनवरी को इनकी शादी का एक महीना पूरा हुआ. बहन से बात भी हुई. घर में केक काटने और छोटी सी पार्टी मनाने की तैयारी थी.

भाई केक और चॉकलेट लेकर बहन के घर पहुंचा तो बहन ने यह कहकर पार्टी से मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है. वैभव ने आरोप लगाया कि सूरज और उसके परिवारवालों ने मिलकर बहन की हत्या की है. उसने पुलिस-प्रशासन से ससुरालवालों की गिरफ्तारी की मांग की है.

क्या कहते हैं ससुरालवाले: परिजनों के अनुसार, सूरज एक सूट फैक्ट्री में सुपरवाइजर है. उसे दिन में छुट्टी नहीं मिली थी. वह रात करीब 3 बजे काम से लौटा था. वह केक और पिज्जा भी साथ लाया था. घरवालों को जगाकर साथ में खाने को कहा, लेकिन सभी सो चुके थे. पत्नी के बारे में पूछने पर बताया गया कि वह सो रही है. इसके बाद सूरज कमरे में जाकर सो गया. सुबह करीब 5 बजे अलार्म बजने पर सूरज की नींद खुली तो स्वेच्छा बेड पर नहीं थी.

उसने पहले घर में तलाश की, फिर बगल के कमरे में पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी को दुपट्टे के फंदे से पंखे पर लटका देखा. यह देखते ही वह चीख पड़ा. शोर सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

दोनों ने किया था प्रेम-विवाह: पड़ोसियों ने बताया कि स्वेच्छा के पिता मनोज वर्मा का कोरोना काल में निधन हो गया था. इसके बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी. मोहल्ले में उसकी कॉस्मेटिक और मोबाइल रिचार्ज की दुकान थी. स्वेच्छा और सूरज एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. शुरुआत में परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन बाद में दोनों पक्षों की रजामंदी से शादी हुई.

बहराइच में महिला का सुसाइड प्रयास: बहराइच देहात कोतवाली के नगर गांम की रहने वाली पूनम (20) पत्नी रितेश ने बताया कि उसके ससुरालवाले रोज ताने मारते हैं. पति के सामने उसे गलत ठहराया जाता है. इसकी शिकायत थाने पर भी की थी. पारिवारिक मामले को पुलिस ने सुलह करा दिया.

पूनम ने बताया कि रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी एक वर्षीय बेटी ज्योति को साथ लेकर शहर के मरी माता मंदिर के पास स्थित गोलवाघाट पुल के पास पहुंची. वहां पर मासूम को छोड़कर नदी में छलांग लगा दी.

प्रत्यक्षदर्शी फखरपुर थाना क्षेत्र के नंदवल गांव निवासी विवेकानंद ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे. जैसे ही पुल पर पहुंचे तो लोगों की भीड़ थी. नीचे एक महिला बच्चे को पुल पर छोड़कर कूद गई थी. लोगों ने नदी में जाकर उसे बाहर निकाला और शहर के मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती कराया.

मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राजेश सोनकर ने बताया कि गंभीर हालत में इस महिला को यहां लाया गया था. इलाज के बाद अब हालत स्थिर है. कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है.

