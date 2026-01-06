ETV Bharat / state

उन्नाव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में लाश मिली; बहराइच में मासूम को छोड़ नदी में कूदी मां

उन्नाव में शादी के एक महीने बाद दुल्हन ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव/बहराइच: उन्नाव जिले के दही थाना क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी निवासी विवाहिता की संदिग्ध हालत में लाश मिली है. महिला की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी. मृतका के मायकेवालों ने पति और ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर ही है. वहीं, बहराइच के देहात कोतवाली की रहने वाली महिला ने सुसाइड की नीयत से नदी में छलांग लगा दी. हालांकि राहगीरों ने महिला को बचा लिया है. पहले जानें उन्नाव की घटना क्या है: उन्नाव जिले के दही दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया मृतका की पहचान स्वेच्छा वर्मा (24) के रूप में हुई है. परिजनों ने पुलिस को बताया है, कि 4 दिसंबर 2025 को आवास विकास कॉलोनी निवासी सूरज सिंह (26) से स्वेच्छा की शादी हुई थी. दोनों का यह प्रेम विवाह था. फिलहाल, मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. उन्नाव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में लाश मिली. (Video Credit: ETV Bharat) भाई ने लगाया हत्या का आरोप: मृतका के भाई वैभव वर्मा ने बताया कि 4 जनवरी को इनकी शादी का एक महीना पूरा हुआ. बहन से बात भी हुई. घर में केक काटने और छोटी सी पार्टी मनाने की तैयारी थी. भाई केक और चॉकलेट लेकर बहन के घर पहुंचा तो बहन ने यह कहकर पार्टी से मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है. वैभव ने आरोप लगाया कि सूरज और उसके परिवारवालों ने मिलकर बहन की हत्या की है. उसने पुलिस-प्रशासन से ससुरालवालों की गिरफ्तारी की मांग की है. क्या कहते हैं ससुरालवाले: परिजनों के अनुसार, सूरज एक सूट फैक्ट्री में सुपरवाइजर है. उसे दिन में छुट्टी नहीं मिली थी. वह रात करीब 3 बजे काम से लौटा था. वह केक और पिज्जा भी साथ लाया था. घरवालों को जगाकर साथ में खाने को कहा, लेकिन सभी सो चुके थे. पत्नी के बारे में पूछने पर बताया गया कि वह सो रही है. इसके बाद सूरज कमरे में जाकर सो गया. सुबह करीब 5 बजे अलार्म बजने पर सूरज की नींद खुली तो स्वेच्छा बेड पर नहीं थी.