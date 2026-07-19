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उन्नाव में खूनी संघर्ष; ट्रक चालक की चाकू मारकर हत्या, हिरासत में आरोपी

उन्नाव : बीघापुर थाना क्षेत्र में शनिवार को ट्रक चालकों के मामूली विवाद में एक ट्रक चालक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई. यहां फौजी ढाबा के पास दो ट्रक चालकों के बीच हुई कहासुनी के दौरान वारदात का अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बताया गया, घटना बीते शनिवार को थाना बीघापुर क्षेत्र के फौजी ढाबा के पास हुई. पुलिस की प्राथमिक जांच के मुताबिक दोनों के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई. इसके बाद विवाद बढ़ने पर एक ट्रक चालक काशीनाथ ने दूसरे ट्रक चालक सूरज सिंह पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से सूरज सिंह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. इसके बाद लोगों की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी. पुलिस टीम घायल सूरज सिंह को सौ शैय्या अस्पताल बीघापुर लेकर पहुंची. जहां चिकित्सकों ने सूरज सिंह को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मृत ट्रक चालक की पहचान सूरज सिंह (45) पुत्र दलजीत सिंह निवासी मैदान बस्ती, थाना गोल मोरी, जमशेदपुर (झारखंड) के रूप में हुई है. आरोपी काशीनाथ (50) पुत्र राघुराऊ निवासी बराडी, थाना बिरसानगर जोन-2, जिला सिंहभूमि (झारखंड) का रहने वाला है. दोनों कार्य के सिलसिले में उन्नाव आए थे. आरोपी काशीनाथ को हिरासत में ले लिया गया है. मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. घटना के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.