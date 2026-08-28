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उन्नाव में सड़क हादसा: बीघापुर में वाहन की टक्कर से मां-बेटे की मौत, मामा गंभीर रूप से घायल

10 वर्षीय आयुष ने मौके पर तोड़ा दम: जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मां निर्मला की भी हुई मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कर्ण में शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ जब तीनों बाइक से जा रहे थे. सर्विस रोड पर पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 10 वर्षीय आयुष की मौके पर ही मौत हो गई.

इलाज के दौरान मां ने तोड़ा दम: उसकी मां निर्मला ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल मामा किशन कुमार का इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार मल्लपुर निवासी किशन कुमार (30) शुक्रवार को अपनी बहन निर्मला (करीब 30) और भांजे आयुष के साथ बाइक से जा रहे थे. निर्मला गंगाघाट थाना क्षेत्र के जुराखनखेड़ा की रहने वाली थीं.

सर्विस रोड पर तेज रफ्तार का कहर: दोपहर करीब पौने दो बजे तीनों सिकंदरपुर कर्ण की सर्विस रोड पर पहुंचे. इसी दौरान आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी.

100 शैया अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर: सूचना मिलते ही बीघापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल किशन कुमार और निर्मला को 100 शैया अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने निर्मला को भी मृत घोषित कर दिया.