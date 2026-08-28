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उन्नाव में सड़क हादसा: बीघापुर में वाहन की टक्कर से मां-बेटे की मौत, मामा गंभीर रूप से घायल

उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कर्ण में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई.

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10 वर्षीय आयुष ने मौके पर तोड़ा दम: जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मां निर्मला की भी हुई मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 6:04 PM IST

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उन्नाव: उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कर्ण में शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ जब तीनों बाइक से जा रहे थे. सर्विस रोड पर पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 10 वर्षीय आयुष की मौके पर ही मौत हो गई.

इलाज के दौरान मां ने तोड़ा दम: उसकी मां निर्मला ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल मामा किशन कुमार का इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार मल्लपुर निवासी किशन कुमार (30) शुक्रवार को अपनी बहन निर्मला (करीब 30) और भांजे आयुष के साथ बाइक से जा रहे थे. निर्मला गंगाघाट थाना क्षेत्र के जुराखनखेड़ा की रहने वाली थीं.

सर्विस रोड पर तेज रफ्तार का कहर: दोपहर करीब पौने दो बजे तीनों सिकंदरपुर कर्ण की सर्विस रोड पर पहुंचे. इसी दौरान आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी.

100 शैया अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर: सूचना मिलते ही बीघापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल किशन कुमार और निर्मला को 100 शैया अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने निर्मला को भी मृत घोषित कर दिया.

परिजन रो-रोकर बेहाल, पुलिस जांच में जुटी: एक ही हादसे में मां-बेटे की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया. रोते-बिलखते परिजन अस्पताल पहुंच गए. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की तलाश शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा सके. चौकी इंचार्ज लालकुआं गजेंद्र ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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