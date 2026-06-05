नगर पालिका EO के सामने दंडवत हुए सभासद; कहा-सड़क बनवा दीजिए माताश्री महोदया
सभासद ने कहा कि उनका कदम जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उठाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:13 PM IST
उन्नाव: जिले की बांगरमऊ नगर पालिका क्षेत्र के एक पार्षद ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. सड़क निर्माण की गुहार लेकर पहुंचे पार्षद ने EO को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि कृपा करके हमारी सड़क बनवा दीजिए माताश्री अधिकारी महोदया. इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
जानकारी के मुताबिक, सभासद हरिओम तिवारी के वार्ड में सड़क निर्माण का काम करीब 4 महीने से लंबित है. सड़क की खराब स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बरसात के मौसम में समस्या और अधिक बढ़ गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में नाराजगी व्याप्त है.
सभासद हरिओम तिवारी ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर पालिका प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी नाराजगी और जनता की समस्याओं को लेकर सभासद सोमवार को अधिशासी अधिकारी गुंजन सिंह के कार्यालय पहुंचे.
वहां उन्होंने पहले हाथ जोड़कर सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की. जब उन्हें संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने कार्यालय में ही दंडवत होकर विरोध दर्ज कराया. इस दौरान मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सभासद अपनी मांग पर अड़े रहे.
कार्यालय में हुए इस घटनाक्रम का वीडियो किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में सभासद को अधिकारियों के सामने विनम्रता के साथ अपनी बात रखते और सड़क निर्माण की मांग करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के वायरल होने के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों की गति को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है. कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान न होने से लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है.
वहीं, सभासद का कहना है कि उनका यह कदम केवल जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उठाया गया है. फिलहाल, इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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