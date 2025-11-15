ETV Bharat / state

देहरादून में पेट केयर सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस संचालित डॉग हाउस सील

देहरादून: शहर में खूंखार कुत्तों के आतंक पर शिकंजा कसने के लिए देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शिमला बाइपास पर बदमाश डॉग बोर्डिंग हाउस पर बिना लाइसेंस का चल रहे पशु केयर सेंटर पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया है. साथ ही खूंखार कुत्तों द्वारा काटने की बढ़ती घटनाओं पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और यह अभियान आगे भी चलता रहेगा.

जिले के अवैध पेट शॉप और केयर सेंटर की शिकायतों और प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्तों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कमेटी गठित करते हुए जांच कराई. जिसके बाद गठित कमेटी ने बदमाश बोर्डिंग फैसिलिटी के स्थलीय निरीक्षण के बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई. जांच कमेटी ने बदमाश बोर्डिंग फैसिलिटी में पहुंच कर यह पाया गया कि तीन मंजिला मकान में बोर्डिंग फैसिलिटी का बैनर लगा हुआ था. जिसमें बदमाश बोर्डिंग हाउस एंड क्रॉकरी का जीएसटी नंबर और अन्य डिटेल लिखी हुई थी.

कमेटी के सदस्य ने मुख्य द्वार पर कई बार घंटी बजाने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला. कमेटी के सदस्य द्वारा देखा गया कि तीसरे मंजिल पर दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं. जिसके बाद कमेटी के सदस्यों ने उनसे बात करने के लिए ऊपर जाने का निर्णय लिया. पहली मंजिल में कमेटी के सदस्यों द्वारा कोई पशु नहीं देखा गया. दूसरी मंजिल में दो पर्शियन बिल्लियां घूमते हुए मिली और बालकनी में सात-आठ पक्षी मौजूद थे. बालकनी को अंदर से तार बाड़ किया गया था. तीसरी मंजिल में चार कुत्ते एक कमरे में बंद पाए गए. जिनमें एक गोल्डन रिट्रीवर और एक पिटबुल था.