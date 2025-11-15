ETV Bharat / state

देहरादून में पेट केयर सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस संचालित डॉग हाउस सील

देहरादून में बिना लाइसेंस संचालित पेट केयर सेंटर सील किया गया.

PET CARE CENTER SEAL
बिना लाइसेंस संचालित डॉग हाउस सील (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 10:20 PM IST

देहरादून: शहर में खूंखार कुत्तों के आतंक पर शिकंजा कसने के लिए देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शिमला बाइपास पर बदमाश डॉग बोर्डिंग हाउस पर बिना लाइसेंस का चल रहे पशु केयर सेंटर पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया है. साथ ही खूंखार कुत्तों द्वारा काटने की बढ़ती घटनाओं पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और यह अभियान आगे भी चलता रहेगा.

जिले के अवैध पेट शॉप और केयर सेंटर की शिकायतों और प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्तों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कमेटी गठित करते हुए जांच कराई. जिसके बाद गठित कमेटी ने बदमाश बोर्डिंग फैसिलिटी के स्थलीय निरीक्षण के बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई. जांच कमेटी ने बदमाश बोर्डिंग फैसिलिटी में पहुंच कर यह पाया गया कि तीन मंजिला मकान में बोर्डिंग फैसिलिटी का बैनर लगा हुआ था. जिसमें बदमाश बोर्डिंग हाउस एंड क्रॉकरी का जीएसटी नंबर और अन्य डिटेल लिखी हुई थी.

कमेटी के सदस्य ने मुख्य द्वार पर कई बार घंटी बजाने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला. कमेटी के सदस्य द्वारा देखा गया कि तीसरे मंजिल पर दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं. जिसके बाद कमेटी के सदस्यों ने उनसे बात करने के लिए ऊपर जाने का निर्णय लिया. पहली मंजिल में कमेटी के सदस्यों द्वारा कोई पशु नहीं देखा गया. दूसरी मंजिल में दो पर्शियन बिल्लियां घूमते हुए मिली और बालकनी में सात-आठ पक्षी मौजूद थे. बालकनी को अंदर से तार बाड़ किया गया था. तीसरी मंजिल में चार कुत्ते एक कमरे में बंद पाए गए. जिनमें एक गोल्डन रिट्रीवर और एक पिटबुल था.

तीसरी मंजिल में कार्य कर रहे दो व्यक्तियों से संपर्क करने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि वह यहां पर वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं और बिना अनुमति के बिना घर में घुसने से रोका गया. साथ ही किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया. हाउस में पैट्स को रखने के लिए किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं है और न ही वैध लाइसेंस दिखाया गया.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि बदमाश डॉग हाउस शिमला बाइपास रोड पर अवैध रूप से संचालित एक व्यावसायिक डॉग केयर सेंटर को आज एसडीएम कुमकुम जोशी और टीम ने सील किया गया. हाउस में पाए गए सभी 10 जानवर श्वान और बिल्ली को एनजीओ को सौंपे जाएंगे. साथ ही शहर में कुत्तों द्वारा काटने की बढ़ती घटना पर जिले में बिना लाइसेंस चल रही पैट शॉप, केयरिंग सेंटर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

पेट केयर सेंटर सील
बदमाश डॉग बोर्डिंग हाउस
BADASS DOG BOARDING HOUSE
देहरादून में डॉग हाउस सील
PET CARE CENTER SEAL

