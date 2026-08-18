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लक्सर में बिना लाइसेंस ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का भंडाफोड़, 27 यूनिट रक्त के साथ चैरिटेबल ब्लड सेंटर के प्रमाण पत्र बरामद

अवैध ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के आरोप में 5 गिरफ्तार ( Photo courtesy- Laksar Police )

लक्सर: रक्तदान जैसे पवित्र और मानवीय कार्य की आड़ में कथित रूप से अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले गिरोह का लक्सर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने बिना आवश्यक अनुमति के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रक्त एकत्रित करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 27 यूनिट रक्त, 27 खाली ब्लड बैग, रक्त संग्रह और जांच में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, चार डोनर चेयर तथा दो वाहन बरामद किए गए हैं. बिना लाइसेंस ब्लड इकट्ठा करने वाले लोग पकड़े गए: पुलिस के मुताबिक, आरोपियों द्वारा गांव-देहात के भोले-भाले लोगों के बीच ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते थे. इन कैंपों में लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रक्त एकत्रित किया जाता था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि एकत्रित रक्त को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकृत ब्लड बैंक तक पहुंचाने के बजाय अन्य राज्यों में कथित रूप से ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि, रक्त की कथित बिक्री और पूरे नेटवर्क की वास्तविक स्थिति को लेकर पुलिस की विस्तृत जांच जारी है. फर्जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का भंडाफोड़ (courtesy- Laksar Police) सूचना मिलते ही सक्रिय हुई लक्सर पुलिस: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवीत भुल्लर द्वारा जनपद में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में कोतवाली लक्सर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति संगठित रूप से ग्रामीण इलाकों में बिना अनुमति ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं और लोगों से रक्त एकत्रित कर रहे हैं. सूचना मिलते ही चौकी सुल्तानपुर प्रभारी उपनिरीक्षक बीरेंद्र सिंह नेगी ने टीम के साथ संदिग्धों की तलाश शुरू की. मामले की जानकारी चौकी भिक्कमपुर प्रभारी उपनिरीक्षक यशवीर सिंह नेगी को भी दी गई. इसके बाद पुलिस टीम ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया. अलावलपुर तिराहे पर दो वाहन पकड़े: पुलिस टीम ने अलावलपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली. पहली कार्रवाई स्विफ्ट कार संख्या यूके 08 बीएल-3257 पर हुई. कार की डिग्गी में रखे आइस बॉक्स को खोलने पर पुलिस को 27 यूनिट रक्त और 27 खाली ब्लड बैग मिले.

पुलिस ने मौके से ब्लड यूनिट की जांच एवं माप और रक्त संग्रह से संबंधित उपकरण भी बरामद किए. इतनी बड़ी मात्रा में रक्त मिलने के बाद पुलिस ने वाहन में मौजूद लोगों से पूछताछ की और पूरे मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं. स्कॉर्पियो से मिला कैंप लगाने का सामान: इसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो एन कार संख्या यूपी 20 सीडी-8085 की तलाशी ली. वाहन से चार ब्लड डोनर चेयर, डोनर फॉर्म बुक, वेट मशीन, एक चैरिटेबल ब्लड सेंटर के 28 प्रमाणपत्र, स्लाइड का डिब्बा और हाथ बांधने वाली चार बेल्ट बरामद हुईं. पुलिस के अनुसार, बरामद सामान से यह संकेत मिला कि आरोपी कथित रूप से व्यवस्थित तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने की गतिविधियों में शामिल थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये कैंप किन-किन स्थानों पर लगाए गए और इनके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.