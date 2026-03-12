ETV Bharat / state

काशीपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 3 गंभीर घायल

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में काशीपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. तीन अन्य घायल युवकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

अज्ञात वाहन ने दो बाइकों को मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर थाना क्षेत्र के पद्मा कॉलोनी और डिबडिबा क्षेत्र के निवासी चार युवक बीती रात करीब 9 बजे दो बाइकों पर सवार होकर काशीपुर मार्ग की ओर से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे में ये लोग हुए घायल: हादसे में पद्मा कॉलोनी, डिबडिबा निवासी संजीव पुत्र रामबाबू (उम्र 24 वर्ष), सोमपाल पुत्र रामदास (उम्र 28 वर्ष), विजय कश्यप पुत्र भूरा (उम्र 25 वर्ष) निवासी नरपत नगर जाफरपुर समेत एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया.