हमीरपुर में हेड कांस्टेबल की बाइक की टक्कर से मौत

हमीरपुर: यूपी के हमीरपुर में एक बाइक सवार हेड कांस्टेबल को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है.

पुलिस के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र में चरखारी मेला ड्यूटी समाप्त होने के बाद गुरुवार की रात बाइक सवार हेड कांस्टेबल नंद किशोर पांडेय (36) अपने परिवार से मिलने आ रहे थे. रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल लाया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया. जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने बताया कि थाना राजापुर (चित्रकूट) निवासी नंद किशोर पांडेय वर्तमान में थाना कबरई जनपद महोबा में तैनात थे. उनका परिवार पुलिस लाइन हमीरपुर में रहता है. उनकी मौत हो गई है. सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. वहीं, हेड कांस्टेबल की मौत की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है. साथ ही अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है.