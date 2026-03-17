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फिरोजाबाद में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, दो की मौत, एक गंभीर

हादसा शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में गांव नौशहरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ.

फिरोजाबाद में सड़क हादसा
फिरोजाबाद में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद: जिले में सोमवार की दोपहर तीन युवक एक बाइक से शिकोहाबाद की तरफ जा रहे थे, तभी एक अज्ञात ट्रक ने तीनों को कुचल दिया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है.

जानकारी के अनुसार, हादसा शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में गांव नौशहरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. मृतकों की शिनाख्त फरहान और अनस के रूप में हुई है, जो कि सिरसागंज इलाके के गांव सराय शेख के रहने वाले थे.

परिजनों के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक से अपने गांव शिकोहाबाद की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, हादसे के बाद यह तीनों लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के जरिये तीनों युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने फरहान और अनस को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

शिकोहाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कहना है कि नौशहरा के समीप दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हुई. मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. एक्सीडेंट करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है.

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