ETV Bharat / state

पानी में डूबकर उखड़ रही थीं युवक की सांसें, गुमनाम फरिश्ता बनकर आए डॉक्टर ने दी नई जिंदगी, जानें पूरा मामला

मसूरी कैंपटी फॉल पानी में डूब रहे हरियाणा के युवक को एक पर्यटक डॉक्टर ने मौके पर सीपीआर देकर बचाया ( PHOTO-ETV Bharat )