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पानी में डूबकर उखड़ रही थीं युवक की सांसें, गुमनाम फरिश्ता बनकर आए डॉक्टर ने दी नई जिंदगी, जानें पूरा मामला

मसूरी कैंपटी फॉल पानी में डूब रहे हरियाणा के युवक को एक पर्यटक डॉक्टर ने मौके पर सीपीआर देकर बचाया. युवक हायर सेंटर रेफर.

Mussoorie Kempty Falls
मसूरी कैंपटी फॉल पानी में डूब रहे हरियाणा के युवक को एक पर्यटक डॉक्टर ने मौके पर सीपीआर देकर बचाया (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2026 at 7:05 PM IST

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मसूरी: कैंपटी फॉल में रविवार को एक पर्यटक की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई, जब वह अचानक पानी की निकासी वाले हिस्से में फंसकर डूबने लगा. कुछ ही पलों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सांसें उखड़ने लगी और शरीर ने अचेत अवस्था में आने लगा. पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे पर्यटक को समय पर इलाज मिलना जरूरी था. ऐसे वक्त में मौके पर मौजूद एक पर्यटक डॉक्टर ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया और अनजान पर्यटक की जिंदगी बचाने में जुट गया.

घटना के मुताबिक, हरियाणा के पानीपत निवासी 29 वर्षीय अजय गौतम पुत्र कृष्णा गौतम, अपने चार दोस्तों के साथ कैंपटी फॉल घूमने आया था. दोस्तों के मुताबिक, घूमने के दौरान वह अचानक पानी की तेज निकासी वाले हिस्से में फंस गया. जब तक साथियों को इसका पता चला, तब तक उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और मुख्य सड़क तक पहुंचाया.

गुमनाम फरिश्ता बनकर आए डॉक्टर ने दी नई जिंदगी (VIDEO-ETV Bharat)

सांसें थमीं तो डॉक्टर ने संभाला मोर्चा: मुख्य सड़क पर अजय की हालत देखकर वहां मौजूद डॉक्टर ने बिना समय गंवाए उसका उपचार शुरू कर दिया. स्थिति की गंभीरता ऐसी थी कि तत्काल चिकित्सकीय मदद नहीं मिलती तो अजय की जान जा सकती थी. ऐसे में डॉक्टर ने अपने परिवार को कैंपटी क्षेत्र में ही छोड़कर मरीज की जान बचाने को प्राथमिकता दी. उन्होंने प्राथमिक उपचार के साथ सीपीआर दिया और लगातार प्रयास करते रहे. काफी मशक्कत के बाद अजय को होश आया और उसकी स्थिति कुछ संभली.

इसके बाद एंबुलेंस से उसे मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. खास बात यह रही कि डॉक्टर भी मरीज के साथ अस्पताल पहुंचे और उपचार में चिकित्सकों का सहयोग किया. मरीज की हालत स्थिर होने के बाद ही वह वहां से रवाना हुए.

फेफड़ों में चला गया था पानी, ऑक्सीजन स्तर गिरा: उप जिला चिकित्सालय में डॉ. प्रशांत नैथानी के नेतृत्व में अजय का उपचार किया गया. चिकित्सकों के अनुसार, पानी में डूबने के कारण उसके फेफड़ों में पानी चला गया था, जिससे उसका ऑक्सीजन स्तर काफी नीचे गिर गया था. प्रारंभिक उपचार के बाद मरीज को स्थिर किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू में रखने की जरूरत थी. इस कारण चिकित्सकों ने उसे देहरादून के हायर सेंटर रेफर कर दिया.

चार दोस्तों की आंखों के सामने जिंदगी और मौत का संघर्ष: अजय के दोस्तों ने बताया कि, वे सभी घूमने के लिए कैंपटी फॉल आए थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ पल बाद उनका दोस्त जिंदगी और मौत के बीच जूझता नजर आएगा. पानी में फंसने के बाद उन्होंने तत्काल उसे बाहर निकालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस, स्थानीय लोगों और डॉक्टर की तत्परता से उसे समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी.

वहीं, जान बचाने वाले डॉक्टर के बारे में न तो युवक के दोस्तों, अस्पताल के स्टाफ और न ही पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है. यहां तक किसी को भी डॉक्टर का नाम तक भी पता नहीं है. हालांकि, क्षेत्र में लोग डॉक्टर के कार्य की सराहना कर रहे हैं.

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