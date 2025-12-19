ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला कोटाबाग, खड़ी कार पर की गई अंधाधुंध फायरिंग, गांव में दहशत का माहौल

कालाढूंगी थाना क्षेत्र के कोटाबाग इलाके में शुक्रवार को अज्ञात व्यक्ति ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की.

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला कोटाबाग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 19, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
रामनगर: नैनीताल जिले का कालाढूंगी थाना क्षेत्र शुक्रवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया. कोटाबाग इलाके की ग्राम सभा पतलिया-गाजा में उस समय हड़कंप मच गया, जब अज्ञात युवक ने खड़ी एक हुंडई कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग की इस सनसनीखेज वारदाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटाबाग की ग्राम सभा पतलिया-गाजा में सड़क किनारे खड़ी हुंडई कार संख्या UK04 K 2997 को निशाना बनाकर अचानक गोलियां चलाई गईं. घटना के बाद मौके पर 12 बोर का एक खाली कारतूस भी बरामद हुआ है, जिससे फायरिंग की पुष्टि हुई है. गोली चलने की आवाज से आसपास के ग्रामीण घबरा गए थे. कुछ लोग तो भागकर अपने घरों में चले गए थे.

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला कोटाबाग (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि फायरिंग करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों में डर और अफरा-तफरी के माहौल को देखते हुए तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही कालाढूंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी.

फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल (ETV Bharat)

पुलिस द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है. कार पर फायरिंग के निशानों की जांच की जा रही है. वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या फिर यह किसी और आपराधिक वारदात से जुड़ा मामला है.

पुलिस को मौके पर 12 बोर का खाली खोखा मिला है. (ETV Bharat)
खड़ी कार पर फायरिंग (ETV Bharat)

घटना को लेकर स्थानीय समाजसेवी महेंद्र पाल ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बन रहा है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल कालाढूंगी थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

