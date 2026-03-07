कौन भेज रहा आत्मघाती आतंकी हमलों की धमकी भरा ईमेल, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती!
रांची पुलिस के लिए बम विस्फोट की धमकी वाली ईमेल पहेली बन गयी है. जिसे सुलझाने में पुलिस अब तक नाकाम है.
Published : March 7, 2026 at 4:39 PM IST
रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
रांचीः पिछले 1 महीने से राजधानी रांची में किसी अज्ञात शख्स के द्वारा लगातार बम धमाके करने की धमकियां ईमेल के माध्यम से दी जा रही है. कभी सिविल कोर्ट, कभी डीसी कार्यालय तो कभी पासपोर्ट ऑफिस को टारगेट करने की धमकी मिली है. इन महत्वपूर्ण स्थानों पर बम विस्फोट करने की धमकी देने वाला शख्स कौन है. यह पुलिस के लिए भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है.
किसी में आरडीएक्स तो किसी मे मानव बम के इस्तेमाल की बात!
राजधानी रांची में इन दोनों एक अज्ञात ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की वजह से दहशत का माहौल है. अब तक दो बार रांची सिविल कोर्ट को बम धमाके में उड़ने की धमकी दी गई है, जबकि एक-एक बार रांची डीसी ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस में धमाके में उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिये दी गई है.
रांची की कोतवाली और सुखदेव नगर थाना में इस संबंध में फिर भी अज्ञात व्यक्ति पर दर्ज किया गया है लेकिन पुलिस अभी तक ईमेल भेज कर धमकी देने वाले शख्स की पहचान नहीं कर पाई है. जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही है.
धमकी भरे ईमेल वाले मामले की जांच गहराई से की जा रही है. इस मामले में ज्यादा कुछ बताने से जांच प्रभावित हो सकता है. जल्द ही इस मामले में रांची पुलिस रिजल्ट देगी. -राकेश रंजन, सीनियर एसपी, रांची.
बेहद खतरनाक तरीके से दी जा रही धमकी
पहली बार 6 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में बम धमाके में उड़ा देने की धमकी दी गई. इस मामले में पुलिस के द्वारा जो एफआईआर किया गया है वो बेहद चौकाने वाला है. रांची पुलिस के द्वारा किए गए फिर में यह बताया गया है कि ईमेल के माध्यम से कोर्ट बिल्डिंग में कई जगह आरडीएक्स तथा आईडी लगाने का जिक्र किया गया था. वहीं धमकी भरे ईमेल में यह भी लिखा गया था कि अगर आईडी एक्टिवेट नहीं होता है तो आतंकियों के द्वारा कोर्ट बिल्डिंग में आत्मघाती धमाका कर बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा.
कुछ इसी तरह से दूसरी बार भी कोर्ट बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई थी. पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि कुछ ही दिन बाद रांची के डीसी ऑफिस में बम धमाके में उड़ा देने की धमकी दी गई. तीनों मामले की जांच चली रही थी कि तभी 6 मार्च को रांची के पासपोर्ट ऑफिस को विस्फोट में उड़ा देने की धमकी दे दी गई.
कौन भेज रहा ईमेल
रांची पुलिस और साइबर टीम दोनों ही उस अज्ञात धमकी देने वाले शख्स की तलाश में जुटी हुई है लेकिन अभी तक उन्हें इसमे कोई सफलता हाथ नहीं लग पाया है. इस संबंभ में जो एफआईआर रांची पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है उसमें यह बताया गया है कि Arundale_kumar.hotmail.com आईडी वाले शख्स के द्वारा सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है. ईमेल भेजने वाले शक्श ने धमकी भरे ईमेल में आत्मघाती हमले से लेकर धमाकों आरडीएक्स और आईईडी तक का जिक्र किया है.
लगातार परेशान हो रही पुलिस और बीडीएस टीम
ईमेल के जरिए बम धमाकों की धमकी मिलने की वजह से पुलिस बेहद परेशान है. धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता और पुलिस को अपना काफी समय धमकी देने वाले शख्स की धमकी की सच्चाई पता करने में लग जा रहा है. क्योंकि रांची पुलिस को रिस्क नहीं लेना चाहती है.
इसलिए जब-जब धमकी भरा पत्र आया तब तक बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और लगभग सिविल कोर्ट हो या फिर पासपोर्ट ऑफिस उसके चक्कर को खंगाला गया. अब तक चार बार रांची पुलिस और बम निरोधक दस्ते को अपना कीमती समय बम की धमकी मिलने के बाद विस्फोटकों की तलाश में बर्बाद करना पड़ा है.
कब-कब मिली धमकी
- सबसे पहले 6 फरवरी को ईमेल भेजकर सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी भरा ईमेल आने के बाद लगातार दो दिनों तक सिविल कोर्ट परिसर को बम निरोधक दस्ते के द्वारा खंगाला गया.
- दूसरी बार 28 फरवरी को एक बार फिर ईमेल भेज कर रांची सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी के बाद घंटों पुलिस और बम निरोधक दस्ता परेशान रहे.
- 12 फरवरी को रांची समाहरणालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. सिविल कोर्ट की तरह समाहरणालय भवन को उड़ाने की धमकी भी ईमेल के जरिए हो दी गई थी. ईमेल में लिखा गया था कि समाहरणालय को सल्फरनाइट्रेट बम से उड़ा दिया जाएगा. धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई थी और तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला कर जांच शुरू करवा दी गई थी.
- राजधानी रांची में ईमेल के जरिए बम धमाका करने धमकी एक बार फिर दी गई. इस बार पासपोर्ट ऑफिस में धमाका करने की धमकी आई. 06 मार्च को धमकी भरा ईमेल भेज रांची स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम विस्फोट में उड़ा देने की धमकी दी गई है.
पुलिस परेशान, साइबर टीम भी जांच में जुटी
लगातार बम धमाका करने की मिल रही धमकी की वजह से रांची पुलिस काफी परेशान है. पूरे मामले की जांच के लिए साइबर टीम भी लगी हुई है लेकिन सर्वर डिटेक्ट नहीं हो पाने की वजह से ईमेल भेजने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पा रही है.
रांची पुलिस और सीआईडी के पास बेहतरीन साइबर टीम है लेकिन इस मामले में यह टीम अब तक सफलता हासिल नहीं कर पाई है. मेल भेजने वाला कौन है यह जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है लेकिन तमाम कोशिशें के बावजूद इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सभी धमकियों से भरे ईमेल मास्क आईपी एड्रेस के जरिए भेजे जा रहे हैं. मास्क आईपी एड्रेस की वजह से भेजने वाले की पहचान करना बेहद मुश्किल भरा काम होता है. मामले की तफ्तीश में जुटी टीम को यह शक है कि धमकी भरा ईमेल भेजने के लिए विदेशी सरवर का प्रयोग किया जा रहा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.
