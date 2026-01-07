सुकमा के कोंटा में अज्ञात बीमारी का कहर, ग्रामीण की मौत से लोगों में दहशत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

ETV Bharat / state

सुकमा के कोंटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम
January 7, 2026

सुकमा: छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित सुकमा एक बार फिर सुर्खियों में है. यहां कोंटा के पोटकपल्ली गांव में अज्ञात बीमारी से एक ग्रामीण की मौत हो गई है. इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है. अज्ञात बीमारी को लेकर सुकमा जिला प्रशासन भी हरकत में है. कलेक्टर अमित कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को पोटकपल्ली गांव में कैंप के निर्देश दिए हैं.

हरकत में सुकमा स्वास्थ्य विभाग

इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है. मृतक के परिजनों से पूरे घटना की जानकारी ली जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर ग्रामीणों की जांच की है.

ग्रामीणों की जांच में जुटे डॉक्टर

स्वास्थ्य विभाग ने मृतक की पहचान की

स्वास्थ्य विभाग अज्ञात बीमारी की जांच में जुट गई है. मृतक की पहचान वेट्टी मुडा के रूप में हुई है. वेट्टी मुडा को बीते दिन अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर पोटकपल्ली उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था. प्राथमिक जांच के बाद उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए उसे बाइक एंबुलेंस से कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. उसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

बीमारी से पहले शख्स के हाथ पैर फूले

मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया. जांच के दौरान एक महिला सहित कुल छह ग्रामीणों में हाथ-पैर में सूजन, कमजोरी और अस्वस्थता के लक्षण पाए गए. इन सभी को तत्काल निगरानी में लेते हुए आगे की जांच के लिए जिला अस्पताल सुकमा रेफर किया गया है.

बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां आवश्यक जांच, सैंपल कलेक्शन और विशेषज्ञ चिकित्सकीय परीक्षण किए जाएंगे. फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीमारी किस कारण से फैल रही है, लेकिन हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है- डॉ. रुद्रमणि वैष्णव, डॉक्टर, सुकमा स्वास्थ्य विभाग

किन मरीजों का सुकमा जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, जानिए

  • वेट्टी हिडमा
  • वेट्टी देवा
  • माड़वी हिडमा
  • वेट्टी देवा
  • वेट्टी हिरमे
  • ओयाम सुक्का

सुकमा के पोटकपल्ली गांव में मातम का माहौल

अज्ञात बीमारी से मौत के बाद सुकमा के पोटकपल्ली गांव में डर का माहौल है. इस बीमारी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से गांव में कई लोग बीमार चल रहे हैं. हाथ-पैर में सूजन, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में आशंका गहराती जा रही है. अचानक हुई मौत ने लोगों को और ज्यादा भयभीत कर दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर सभी ग्रामीणों की गहन जांच कराई जाए और बीमारी के कारणों का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, ताकि आगे किसी की जान न जाए. खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर ग्रामीणों की चिंता साफ नजर आ रही है.

साल 2023 में भी फैली थी अज्ञात बीमारी

सुकमा में साल 2023 में अज्ञात बीमारी का कहर देखने को मिला था. कोंटा के रेंगडगट्टा गांव में अज्ञात बीमारी से ग्रामीणों ने मौत का दावा किया था. यहां कुल 61 लोगों की मौत हुई थी. उस दौरान जांच में यह पाया गया था कि कुल 47 मौतें विभिन्न बीमारियों, प्राकृतिक और अन्य कारणों से हुई थीं.

सुकमा स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुकमा में जिला प्रशासन एक्टिव है. हेल्थ डिपार्टमेंट ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी शख्स को कैसे भी लक्षण दिखे तो वे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें. पोटकपल्ली में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है और पूरे गांव में जांच पड़ताल की जा रही है.

