रामगढ़ में बालू कारोबारी के घर फायरिंग, दहशत में लोग

रामगढ़ में बालू कारोबारी के घर पर फायरिंग हुई है.

Unknown criminals opened fire at house of sand businessman in Ramgarh
बालू कारोबारी के घर पर फायरिंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 6, 2026 at 12:09 AM IST

रामगढ़ः जिला में कुज्जू थाना क्षेत्र के नया मोड़ सीसीएल अस्पताल के सामने बालू घाटों का टेंडर लेने वाले गुरुदेव ट्रेडिंग के प्रोपराइटर डब्बू सिंह के आवास पर फायरिंग हुई है.

सोमवार रात बाइक से आये अज्ञात अपराधियों ने घर के परिसर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए. घटना के समय कारोबारी पूरे परिवार के साथ घर में मौजूद थे. जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पूरे मामले की तहकीकात कर रही है. सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है.

अपराधियों द्वारा की गयी फायरिंग से घर की खिड़की, गाड़ी और गेट पर गोलियों के निशान बन गये हैं. इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग पुलिस से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Unknown criminals opened fire at house of sand businessman in Ramgarh
फायरिंग से क्षतिग्रस्त गेट (ETV Bharat)

पीड़ित कारोबारी डब्बू सिंह ने कहा कि राहुल दूबे द्वारा लंबे समय से उन्हें धमकियां दी जा रही थीं. पूरे जिला का बालू घाटों का टेंडर उनकी कंपनी को मिला है. जबकि बालू घाट से संबंधित मामला कोर्ट में भी चल रहा है 13 जनवरी को फैसला आएगा. जिसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद संचालन होगा.

Unknown criminals opened fire at house of sand businessman in Ramgarh
फायरिंग से क्षतिग्रस्त घर की खिड़की (ETV Bharat)

पीड़ित ने बताया कि राहुल दूबे गैंग द्वारा बालू कारोबार चलाने के एवज में प्रति सीएफटी पांच रुपये की मांग की जा रही थी. जब इस अवैध मांग को मानने से उन्होंने इनकार किया तो अपराधियों ने उनके घर में गोलीबारी की वारदात की अंजाम दिया है. घटना के बाद दोबारा फोन कर कहा कि अब भी नहीं माने तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना. वहीं अपराधियों ने मौके पर परचा फेंक कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है. कारोबारी डब्बू सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है.

Unknown criminals opened fire at house of sand businessman in Ramgarh
फायरिंग की घटना के बाद जमा लोग (ETV Bharat)

इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घर और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और फायरिंग के दौरान जमीन पर गिरे हुए खोखे को बरामद किये गये हैं. मांडू अंचल के इंस्पेक्टर रजत कुमार ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और मामले का खुलासा किया जाएगा.

