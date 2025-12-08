ETV Bharat / state

घर में घुसे, लाइट बंद कर डंडे से किया हमला, बुजुर्ग महिला की मौत, बहू भी घायल

कोटा में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला और उसकी बहू पर हमला किया गया. इसमें बुजुर्ग की मौत हो गई.

कोटा में बुजुर्ग की हत्या
कोटा में बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
कोटा : जिले के बूढ़ादीत थाना इलाके के लाखसनिजा गांव में रविवार रात को वृद्ध महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपियों ने महिला की बहू को भी हमला कर घायल कर दिया गया है. इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज किया है. मामले में मृत महिला का पोस्टमार्टम भी करवा दिया है. मौके से साक्ष्य भी पुलिस ने एकत्रित कर लिए हैं.

इस पूरे मामले पर बूढ़ादीत थाना अधिकारी रघुवीर सिंह का कहना है कि घटनाक्रम देर रात 9:30 बजे के आसपास है. वृद्ध महिला पर लकड़ी के डंडे से सिर पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस को इसकी सूचना मिली थी. पीड़ित परिवार लाखसनिजा गांव के बाहर खेत के नजदीक रहता है. घटना के समय मृत महिला का बेटा लेखराज मीणा खेत पर फसल को पानी पिलाने गया था, जबकि उसके घर पर बुजुर्ग 65 वर्षीय भूली बाई मीणा और उसकी बहू 35 वर्षीय गायत्री मीणा थी.

बहू को किया रेफर : घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल अस्पताल ले गई. यहां भूली भाई को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और उसके शव को सुल्तानपुर अस्पताल में रखवा दिया. गायत्री को कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में सुल्तानपुर से रेफर कर दिया गया. उसके पर्चा बयान लिए गए हैं, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. गायत्री ने पुलिस को बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति घर पर आए और उन्होंने लाइट बंद कर दी और मारपीट की.

एएसआई नन्दलाल का कहना है कि गायत्री के भी सिर और पैर में चोट लगी है. उसका उपचार जारी है. मृतका के शव का सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है. थानाधिकारी रघुवीर सिंह का कहना है कि मामले में लूट नहीं हुई है. केवल मोबाइल ही मौके से गायब बताया गया है. इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और अज्ञात हमलावरों की जांच पड़ताल की जा रही है.

