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मासूम की चीख से दहला इलाका: पहले काटी बिजली, फिर 3 साल के बच्चे और पिता को मार दी गोली

आरोपियों ने रात में सोते समय खिड़की से फायरिंग कर बाप-बेटे को बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस

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पहले काटी बिजली, फिर 3 साल के बच्चे और पिता पर बरसा दीं गोलियां (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 12, 2026 at 4:24 PM IST

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सीतापुर : सीतापुर जिले में गोलीबारी का मामला सामने आया है, जहां सदरपुर थाना क्षेत्र के तुरनी गांव में शनिवार देर रात फिल्मी स्टाइल में अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे पिता-पुत्र को गोली मार दी. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले केबल काटकर घर की बिजली सप्लाई बंद कर दी, फिर अंधेरे का फायदा उठाकर खिड़की से फायर कर दिया. गोली लगने से युवक और उसका 3 साल का मासूम बेटा घायल हो गया है. दोनों का जिला अस्पताल में चल रहा है. वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.

पहले काटी बिजली, फिर 3 साल के बच्चे और पिता को मार दी गोली (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार सदरपुर थाना क्षेत्र के तुरनी गांव निवासी सुनील कुमार मौर्या (30) पुत्र श्यामलाल अपने तीन वर्षीय बेटे अभय के साथ अपने कमरे में चारपाई पर सो रहे थे. पास ही उनके ससुर बिलौली बाजार निवासी रामलखन तख्त पर लेटे हुए थे. इसी दौरान रात करीब तीन बजे पूर्व दिशा की खिड़की से अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी. गोली के छर्रे सुनील कुमार के गर्दन, हांथ और पैर में लगे, जबकि मासूम अभय के पैर में गोली लगी.

सुनील के भाई किशोरी लाल ने बताया कि वारदात से पहले घर की बिजली काट दी गई थी. सुबह जांच करने पर पांडे बाबा मंदिर के पास केबल कटा हुआ मिला, जिससे साजिश की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सदरपुर मुकेश वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बिसवां भिजवाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, साक्ष्य संकलित करते हुए मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

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