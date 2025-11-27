ETV Bharat / state

बहराइच में अज्ञात हमलावरों ने महिला को मारी गोली, मौत

बहराइच: जिले में एक अज्ञात हमलावरों ने एक महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद अफरा तफरी मच गई. मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात हमलावर की तलाश में टीमों को लगाया.

ग्रामीणों के अनुसार, कैसरगंज थाना क्षेत्र के डीहवा शेर बहादुर ग्राम में गुरुवार की सुबह एक हमलावर टहलते हुए 30 वर्षीय गुड़िया पत्नी राजू के पास पहुंचा और उसके सिर में गोली मार दी, फिर मौके से फरार हो गया. सूचना पर एसपी सिटी अशोक सिंह और क्षेत्राधिकार कैसरगंज में घटनास्थल पर पहुंचकर गुड़िया को स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस हमलावर को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया है.

एसपी सिटी अशोक सिंह ने बताया कि डीहवा शेर बहादुर ग्राम में आज सुबह एक अज्ञात हमलावरों ने एक महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. जानकारी होते ही मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अज्ञात हमलावर को पकड़ने के लिए टीमों को लगाया गया है. जल्द ही हमलावर को पकड़ लिया जाएगा.



