रामनगर में कार सवार युवक पर जानलेवा हमला, ईंट-पत्थरों से किया वार, खून से सनी मिली कार
रामनगर में कार सवार युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 17, 2026 at 8:56 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में गुरुवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बालाजी मंदिर के पास कार सवार युवक पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में टेड़ा रोड लखनपुर निवासी गोपाल सिंह अधिकारी उर्फ गोपू गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का इलाज फिलहाल काशीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.
घटना सुबह करीब चार बजे की है, गोपू अधिकारी उर्फ गोपू अपनी वॉक्सवैगन विंटो कार संख्या UK06 AW 7879 से बालाजी मंदिर के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर उनकी कार को घेरकर उन पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने ईंट और पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनके सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने जो दृश्य देखा, उससे इलाके में सनसनी फैल गई. कार के शीशे टूटे हुए थे, वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और अंदर-बाहर खून के निशान दिखाई दे रहे थे. मौके पर खून से सने पत्थर और ईंटें भी मिलीं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.
घटना की सूचना मिलते ही रामनगर कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की,पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. वहीं फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दी गई है, जिसके मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए जा रहे है. घायल गोपू अधिकारी को पहले रामनगर के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें काशीपुर के हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.
इधर कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना से पहले लखनपुर चुंगी के पास गोपू अधिकारी की कुछ युवकों से बहस हुई थी, इसके बाद बालाजी मंदिर के समीप हमला किए जाने की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस ने अभी इस दावे की पुष्टि नहीं की है. कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की बात भी कही जा रही है, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-सुशील कुमार, कोतवाल-
घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और घटना में शामिल आरोपियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
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