खेलो इंडिया: उदयपुर में पहली बार बीच वॉलीबॉल का रोमांच, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी पहुंचे

उद्घाटन समारोह में मौजूद पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने इसे उदयपुर के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि शहर में खेल अधोसंरचना तेजी से विकसित हुई है और यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं आयोजित करने की क्षमता मौजूद है. कटारिया ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बीच वॉलीबॉल जैसे आधुनिक खेल युवाओं में फिटनेस, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत बनाते हैं. उद्घाटन के दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव मचौधरी भी मौजूद रहे.

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार एक अनोखे खेल का आगाज हुआ है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 के तहत राजस्थान में पहली बार बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर के फतहसागर झील किनारे किया गया. महाकाल मंदिर परिसर के पास विशेष रूप से तैयार किए गए रेत के कोर्ट ने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को बीच स्पोर्ट्स का रोमांचक अनुभव कराया.

रामानंद चौधरी ने बताया कि राजस्थान के लिए बीच वॉलीबॉल बिल्कुल नया प्रारूप है, लेकिन उदयपुर का वातावरण और झील किनारे की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक आदर्श स्थल बनाती है. उन्होंने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया गया है, ताकि प्रतियोगिता उच्च गुणवत्ता के स्तर पर संपन्न हो सके.

राजस्थान में पहली बार हो रही है प्रतियोगिता: फतहसागर झील के शांत पानी और पहाड़ियों के बीच रेत पर दौड़ते खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था. कई यूनिवर्सिटी टीमों ने पहले दिन ही शानदार समन्वय और ताकत का प्रदर्शन किया. दर्शकों के लिए भी यह एक नया और आकर्षक अनुभव रहा, क्योंकि बीच वॉलीबॉल आमतौर पर समुद्र तटों पर खेला जाता है, जबकि इसे झील किनारे आयोजित करना अपने आप में एक अनूठा प्रयोग बन गया.

देश भर की टीमें ले रहीं भाग: राजस्थान की इस पहली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देशभर की 16 यूनिवर्सिटी टीमों ने हिस्सा लिया है. दो-दो खिलाड़ियों की जोड़ी के रूप में बनी इन टीमों को रेत पर विशेष तैयार कोर्ट में मुकाबला करना होगा. यह प्रतियोगिता उदयपुर के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि पारंपरिक इंडोर या सिंथेटिक कोर्ट के बजाय यहां झील के किनारे प्राकृतिक वातावरण में बीच सेटअप तैयार किया गया है. महाकाल मंदिर परिसर के पास बनाए गए रेत के कोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नेट, सॉफ्ट सैंड और ऊंचाई नियंत्रण की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे प्रतियोगिता को प्रोफेशनल फॉर्मेट में खेला जा सके. बीच वॉलीबॉल के रोमांच को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के लिए फिटनेस जोन, वॉर्म-अप एरिया और रेस्ट शेल्टर भी बनाए गए हैं.