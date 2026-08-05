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BHU व्याकरण विभाग के प्रोफ़ेसर पर यूनिवर्सिटी की बड़ी कार्रवाई

वाराणसी: बीएचयू में व्याकरण विभाग के प्रोफ़ेसर ब्रजभूषण ओझा पर बीते रोज एक छात्र ने चार लाख रुपये लेकर नौकरी दिलाने का आरोप लगाया गया था. युवक ने एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत भी की थी, हालांकि बाद में यह कह कर एप्लीकेशन वापस ले लिया कि ब्रजभूषण ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं.

शिकायती लेटर वायरल होने के बाद BHU ने एक्शन लेते हुए प्रो. ब्रजभूषण ओझा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है. इस कार्रवाई के बाद से संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ने भी प्रोफेसर पर बड़ी कार्रवाई की है और वरिष्ठ प्रोफेशर होने के नाते संस्कृत यूनिवर्सिटी के सारे समितियां से हटाने का आदेश दिया है.



काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के निर्देश पर प्रो. ब्रजभूषण को हटाने का कुलसचिव कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है. प्रो. ओझा की जगह धर्म मीमांसा विभाग के प्रो. माधव जनार्दन रटाटे को अगले दो साल के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. व्याकरण विभाग के प्रो. ब्रजभूषण ओझा श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व न्यासी भी रह चुके हैं.



सोशल मीडिया पर सोमवार को एक शिकायती पत्र वायरल हुआ था. जिसमे दीपक नाम के युवक ने बीएचयू चौकी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि संपूर्णानंद संस्कृत विवि के कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर बीएचयू प्रो. ब्रज भूषण ओझा ने चार लाख रुपये लिए थे. पीड़ित ने एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर साझा किया था.



हालांकि इस मामले में प्रो ब्रजभूषण ओझा का कहना है कि उन पर लगाया गया आरोप निराधार है. जिस लड़के ने आरोप लगाए हैं वह उसको जानते भी नहीं हैं. तकनीकी युग में कोई भी किसी पर किसी तत्व के आधार पर आरोप लगा सकता है और जिन पदों से उन्हें हटाया गया है वह स्थाई पद नहीं है समय के हिसाब से बदलते रहते हैं.