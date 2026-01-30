'बजट में शिक्षा पर दिया जाए जोर, हमें सरकार से काफी उम्मीद'; केंद्रीय बजट को लेकर छात्रों ने कहा
बजट को पेश किए जाने से पहले लोगों की अपेक्षाएं सामने आने लगी हैं. इसी कड़ी में छात्रों ने बताया इस बार कैसा हो बजट
Published : January 30, 2026 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार सदन में बजट पेश करेंगी. ऐसा पहली बार होगा, जब छुट्टी के दिन यानी कि रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इस बार बजट को लेकर देशवासियों को काफी उम्मीद है कि कुछ बजट में बड़ा होगा. इस बार के बजट में छात्रों के लिए क्या खास होना चाहिए, इसपर ईटीवी भारत ने छात्रों से बातचीत की.
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अनुराग ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए सरकार को शिक्षा पर अच्छा बजट देना चाहिए. साथ ही बजट जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट भी हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए. वहीं छात्र प्रज्वल मिश्रा ने कहा सरकार को शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए और जो प्राइमरी शिक्षा है उस पर कार्य किया जाना चाहिए. किसी भी शिक्षा का बेस प्राइमरी से ही शुरू होता है. प्राइमरी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए. हमें लगातार सुनने को मिलता रहता है कि किसी राज्य में प्राइमरी शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिलकुल विपरीत होती है.
बजट के सही उपयोग का रखा जाए ध्यान: उनके अलावा छात्र अभिमन्यु मिश्रा ने कहा कि सरकार को शिक्षा के लिए अच्छा बजट देना चाहिए. साथ ही बजट के सही उपयोग का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. शिक्षा देश की नींव है और अगर यही सही नहीं रहेगी तो फिर अच्छे परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है.
भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े बजट: उधर देशबंधु कॉलेज की छात्रा आयुषी पांडे ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य में ठीक-ठाक बजट मिलता है, पर जमीनी तौर पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता और वह बजट भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है. हमें बजट अच्छा मिलता है, जिससे अस्पताल तो बन जाते हैं, लेकिन वहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती. सरकार को चाहिए की इस बात का ध्यान रखे कि बजट भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े.
