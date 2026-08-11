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Gen Z को रिझाने विश्वविद्यालय ले रहे सोशल मीडिया का सहारा; इंस्टाग्राम, यूट्यूब का बढ़ा इस्तेमाल

डिग्री कालेजों के सामने छाया रहा प्रवेश का संकट, तो वीसी ने प्राचार्यों को दिया डिजीटल मंत्र और कहा इसे अपनाएं.

जेन जी को रिझाने में लगे हैं विश्वविद्यालय
जेन जी को रिझाने में लगे हैं विश्वविद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 6:55 PM IST

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कानपुर: एक दौर था, जब बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आते ही शहर के चौराहों, अखबारों और ऑटो के पीछे डिग्री कॉलेजों के बड़े-बड़े विज्ञापनों की बाढ़ आ जाती थी, लेकिन साल 2026 की डिजिटल दुनिया में, 'जेन-जी' यानी आज की युवा पीढ़ी को अपनी तरफ खींचने का यह पुराना तरीका फ्लॉप हो चुका है. अब विश्वविद्यालय अपनी प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है, ताकि नए युग के बच्चो को अपने तरफ लाया जा सके.

पहले की तरह छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) से जुड़े डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए पारंपरिक पम्पलेट नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि उनके प्रोफेसर और स्टूडेंट्स मिलकर इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग गानों पर प्रोफेशनल रील्स बना रहे हैं. गिरते एडमिशन और खाली सीटों के संकट से जूझ रहे इन कॉलेजों को अब खुद कुलपति (वीसी) ने सोशल मीडिया का सहारा लेने की सलाह दी है.

डिग्री कालेजों के सामने छाया प्रवेश का संकट (VIDEO Credit; ETV Bharat)

उच्च शिक्षा जगत में आए इस अनोखे बदलाव को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने ग्राऊंड रिपोर्ट के जरिए इस की हकीकत को जानने की कोशिश की.


इस संबंध में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के मीडिया प्रभारी डा.दिवाकर अवस्थी ने बताया, पिछले दो सालों से लगातार विवि द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक काम किया जा रहा था. विवि के सभी विभागों की ओर से शिक्षकों व छात्रों द्वारा कोर्सेस की जानकारी समेत अन्य जरूरी जानकारियों के वीडियो शेयर कराए गए हैं.

विवि के विभिन्न विभागों के पूर्व छात्रों द्वारा उनकी सफलता गाथा को भी वीडियो के माध्यम से साझा किया गया है, जिसका असर यह हुआ है कि विवि कैंपस में 7500 प्रवेश हुए है, सभी पाठ्यक्रमों की सीटें फुल हैं. छात्रों ने खुद बताया, कि वह रील्स देखकर प्रवेश लेने पहुंचे. विवि में पत्रकारिता विभाग में प्रवेश लेने वाले ऋषभ गौर कहते हैं कि विवि द्वारा जो वीडियो अपलोड किए गए, उनमें पाठ्यक्रम, प्रवेश संबंधी हर छोटी सी छोटी जानकारी मिली, इससे प्रवेश लेने में बहुत आसानी हुई.

शाहू जी महाराज विवि
शाहू जी महाराज विवि (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, शहर के डिग्री कालेजों में इस सत्र में कुल 60 हजार सीटों में केवल 50 प्रतिशत सीटें ही भर सकीं है. इसका ठोस दावा बीएनडी डिग्री कालेज के प्राचार्य डा.विवेक द्विवेदी ने किया. उन्होंने बताया, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छात्रों के प्रवेश को लेकर बातें कही जा रही हैं, उसमें केवल हकीकत ये है कि इसका लाभ प्रोफेशनल व तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों ने ही लिया है. ट्रेडिशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर इसका कोई असर नहीं दिखा.

उन्होंने कहा, विवि की ओर से यह पहल तो बहुत अच्छी है. पर, डिग्री कालेजों में जो छात्र प्रवेश लेने आते हैं. उनके सामने कई तरह की दिक्कतें होती हैं. विवि से संबद्ध डिग्री कालेजों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय भी होना चाहिए. हालांकि, प्राचार्यों को छात्रों के प्रवेश के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ी होगी.

छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के सोशल मीडिया टीम के सदस्यों ने बताया, विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक द्वारा जब सभी प्राचार्यों से कहा गया कि वह छात्रों के प्रवेश को लेकर डिजीटल मंत्र अपनाएं. उसके बाद कई डिग्री कालेजों के प्राचार्यों ने विवि की सोशल मीडिया टीम के सदस्यों को अपने कॉलेज से तैयार रॉ वीडियो भेजे, जिसमें कोई खास जानकारियां शामिल नहीं थीं. यहां टीम के सदस्यों ने उन्हें रिफॉर्म करते हुए कॉलेज की उपलब्धियों, सुविधाओं, कैंपस सेलेक्शन समेत अन्य जानकारियां जोड़ते हुए फिर से भेजा और कालेजों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपलोड कराया. जिसके बाद छात्रों ने वीडियो देखकर प्रवेश लिया.

मौजूदा समय में जेन जी सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हैं. हर युवा चाहता है, कि वह कुछ मिनटों में ही किसी भी क्षेत्र की सारी जानकारी हासिल कर ले. पहले के दौर में जब डिग्री कालेजों से ब्रोशर दिए जाते थे, तो उनकी जानकारियों को छात्र घंटों पढ़ते-समझते थे. अब वह एक क्लिक पर वीडियो, रील्स के माध्यम से हर जानकारी जुटा लेते हैं. उनके पास इसका हमेशा के लिए प्रमाण भी होता है. शहर के कई डिग्री कालेजों की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संचालित कर प्रवेश कराए गए हैं. उम्मीद है, आने वाले सालों में इसका बहुत अधिक असर दिखेगा. अभी तो केवल इसकी शुरुआत हुई है.

विश्वविद्यालय एडमिशन के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब का कर रहे इस्तेमाल
विश्वविद्यालय एडमिशन के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब का कर रहे इस्तेमाल (Photo Credit; ETV Bharat)


सीएसजेएमयू व संबद्ध डिग्री कालेजों से जुड़े इन आंकड़ों को भी जानिए:
शहर में कुल एडेड डिग्री कालेजों की संख्या: 21
हर साल इन कालेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या: 60000 होताी है.
इस साल इन कालेजों में कुल प्रवेश हुए 30000 हुए हैं.
सीएसजेएमयू से संबद्ध डिग्री कालेजों की कुल संख्या: 600 से अधिक हैं.
हर साल इन कालेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 1.80-1.90 लाख होती है.
इस साल इन कालेजों में कुल प्रवेश लेने वाले छात्रों का आंकड़ा: 1.25 लाख है.

शहर के प्रमुख एडेड डिग्री कालेज:

हरसहाय पीजी कालेज

एएनडी डिग्री कालेज

डीबीएस डिग्री कालेज

डीएवी कालेज

महिला महाविद्यालय

डीजी पीजी गर्ल्स कालेज

बीएनडी डिग्री कालेज

अरमापुर पीजी कालेज

एसएन सेन पीजी कालेज

जुहारी देवी पीजी कालेज

कानपुर विद्या मंदिर पीजी कालेज

गुरुनानक गर्ल्स डिग्री कालेज

पीपीएन डिग्री कालेज

क्राइस्टचर्च कालेज

ज्वाला देवी पीजी कालेज

हलीम मुस्लिम पीजी कालेज

डीसी लॉ कालेज

वीएसएसडी पीजी कालेज

ब्रह्मावर्त पीजी कालेज

प्रो.एचएन मिश्रा कालेज आफ एजूकेशन

डीडब्ल्यूटी कालेज

ये भी पढ़ें: सीएसजेएमयू में 25 साल बाद पर्यावरण विज्ञान पर होगा शोध, 12 सीटों पर प्रवेश

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