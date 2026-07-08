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राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाली का संदेश, एकता वृक्षारोपण अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण

देश की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुलिस ने अनोखी पहल की है.

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राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाली का संदेश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 5:24 PM IST

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बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस ने एक अनूठी पहल की है. राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत भाटापारा यातायात शाखा खपराडीह परिसर में ‘एकता वृक्षारोपण अभियान’ का आयोजन किया गया. इस अभियान के माध्यम से पुलिस विभाग ने राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय पत्रकारों ने मिलकर पौधारोपण किया और लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प लिया.

खपराडीह यातायात शाखा परिसर में आयोजन

पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 जुलाई 2026 को भाटापारा स्थित यातायात शाखा खपराडीह परिसर में हुई.कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

अधिकारियों ने भी लगाए पौधे

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, यातायात डीएसपी संजय कुमार साहू और एसडीओपी तारेश साहू सहित पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.अधिकारियों ने स्वयं पौधारोपण कर अभियान में सहभागिता निभाई.

राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाली का संदेश (Etv Bharat)

सरदार पटेल की जयंती पर लगाए गए ये ‘एकता वृक्ष’ आने वाली पीढ़ियों के लिए एकता, हरियाली और जिम्मेदारी का प्रतीक बनेंगे.वृक्ष लगाने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है- हेमसागर सिदार,ASP

यातायात प्रभारी ने संभाली जिम्मेदारी

यातायात भाटापारा प्रभारी निरीक्षक नरेश कांगे ने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर परिसर में पौधारोपण किया. इस दौरान फलदार और छायादार पौधे लगाए गए. साथ ही इन पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तय की गई. कार्यक्रम की खास बात यह रही कि भाटापारा के स्थानीय पत्रकार साथियों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधियों ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पत्रकारों की सहभागिता ने इस अभियान को सामाजिक जुड़ाव का रूप दिया.

पुलिस की सामाजिक पहल

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा समय-समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं.‘एकता वृक्षारोपण अभियान’ भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां पुलिस ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया. राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हुआ यह आयोजन लोगों को यह संदेश देता है कि देश की मजबूती केवल एकता से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी से भी जुड़ी हुई है.

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