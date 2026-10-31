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पंचकूला में 'रन फॉर यूनिटी': मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को किया नमन, ‘मोहब्बत की दुकान’ को ‘झूठ की दुकान’ बताया

सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाकर सम्मान दिया: मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि "सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया. उनके विचार आज भी देशवासियों को एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है." सीएम ने प्रदेश और देशवासियों को सरदार पटेल की जयंती की शुभकामनाएं भी दी.

राहुल की झूठ की दुकान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस द्वारा एक नवंबर को की जाने वाली रैली के सवाल पर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को झूठ की दुकान बताया. उन्होंने पूछा कि "क्या इस मोहब्बत की दुकान में 1984 के दंगों में हुए सिखों के कत्लेआम संबंधी विषय को भी रखा जाएगा. इसके अलावा उन्होंने पूछा कि मोहब्बत की दुकान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 को खत्म करना और आतंकवाद को खत्म करना, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था, उसे सजाया जाएगा." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के शासन में नक्सलवाद पनप रहा था, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म किया. नक्सलवाद के कारण पहले अनेकों लोगों का जीवन खत्म हो जाता था." मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या मोहब्बत की दुकान में इस विषय को सजाया जाएगा.

बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में असम में संघर्ष के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की मौत होती थी. लेकिन कांग्रेस ने इस समस्या को खत्म करने का काम नहीं किया, क्या इसे भी सजाया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और कई बड़े घोटाले हुए, क्या इन्हें भी मोहब्बत की दुकान में सजाया जाएगा.

भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों और कार्यों को भी गिनाया. उन्होंने पूछा कि क्या मोहब्बत की दुकान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब व्यक्ति को सशक्त करने, देश में बनाए सड़क नेटवर्क और वर्ष 2014 से पहले देशवासियों की समस्याओं का जिक्र भी किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और भय के कारण लोग दिन के समय में भी घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे. मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन के सहयोगी दल उनके शासन के दौरान की समस्याओं को भी मोहब्बत की दुकान में बताएंगे.

राहुल को राजनीतिक जमीन की तलाश: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को झूठ की दुकान बताते हुए कहा कि इस झूठ की दुकान से विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने इस जमीन को बंजर कर दिया है, जिसमें कुछ नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर व्यक्ति के लिए काम किया है. गरीब, महिला, किसान के लिए काम किया है और युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं. कहा कि वह देश को आगे बढ़ा रहे हैं और विकसित कर रहे हैं.