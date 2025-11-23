सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, सीएम साय ने यूनिटी मार्च की टीम को किया रवाना

ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ से यूनिटी मार्च की टीम रवाना (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 4:43 PM IST

रायपुर: पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है. इस अवसर पर देश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है. छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता युवा मोर्चा की 72 सदस्यीय टीम इस यूनिटी मार्च में हिस्सा ले रही है. इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम को रवाना किया. इस अवसर पर सीएम ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति हैं, और एकता ही भारत की पहचान है. रायपुर से यह टीम अब नागपुर जाएगी. वहां से टीम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैतृक गांव करमसद जाएगी.

सरदार पटेल ने देश की एकता को मजबूत किया

इस अवसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरदार पटेल की भूमिका को याद करते हुए कहा कि लौह पुरुष ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत नींव दी. उन्होंने कहा कि 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित यह यात्रा युवाओं को भारत की एकता की ऐतिहासिक भावना को समझने और जीने का अवसर देगी.

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूनिटी मार्च (ETV BHARAT)

आप देश का भविष्य हैं, सरदार पटेल की दूरदृष्टि और राष्ट्रप्रेम से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना ही युवाओं की सच्ची जिम्मेदारी है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

"PM मोदी देश का गौरव"

सीएम साय ने इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि वे देश के गौरव और सिरमौर हैं. सीएम साय ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए देश को सशक्त और संगठित किया है.

इस यूनिटी मार्च से युवा न केवल प्रेरणा लेंगे, बल्कि नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका को और अधिक स्पष्ट समझ सकेंगे-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम को शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से चयनित कुल 72 युवा इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं. मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है. प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने युवाओं को दी बधाई

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशभर से चयनित युवाओं को बधाई एवं शुभकामना दी . इस दौरान साव ने सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने यूनिटी मार्च के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी.

यूनिटी मार्च यात्रा का रुट प्लान समझिए

सरदारपटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह यात्रा देशभर के युवाओं को एक मंच पर ला रही है. नागपुर (नर्मदा प्रवाह) से यह यात्रा शुरू होगी और इस तरह आगे बढ़ेगी

  • 24 नवंबर: नागपुर
  • 25 नवंबर: बैतूल
  • 26 नवंबर: इंदौर
  • 27 नवंबर: गोधरा -आनंद-करमसद से युवा एकतानगर तक पैदल मार्च करेंगे
  • 30 नवंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन करेंगे

यूनिटी मार्च की यात्रा कुल सात दिनों तक होगी. इस यात्रा के सभी पड़ाव में कई कार्यक्रम तय किए गए हैं. इन कार्यक्रमों में समस्त युवा प्रतिभागी शामिल होंगे. इस यात्रा के दौरान आवास, भोजन और हेल्थ से जुड़ी सभी व्यवस्था की जा चुकी है.

सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म सन 1875 को नडियाद गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था. उनका लालन पालन आणद के करमसद गांव में हुआ था. वहीं उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की. वह एक बैरिस्टर थे और वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए. उन्होंने साल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लिया. उन्होंने कूटनीति के माध्यम से 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया था. वह भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने. उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है.

